商務部：貿易戰損害全球經濟發展

中評社北京6月2日電／國務院新聞辦公室於6月2日發表《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書並舉行新聞發布會。商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文和國務院新聞辦公室副主任郭衛民出席，介紹和解讀白皮書有關情況，並答記者問。



王受文指出，貿易戰沒有贏家。美國對中國採取加征關稅措施，不僅對中國有影響，對美國也會帶來傷害，而且會損害全球經濟發展。



針對美方聲稱“美國對中國有巨大的貿易逆差，通過貿易戰可以減少美方的貿易逆差”。王受文表示，“根據去年美國自己的統計，美國貨物貿易逆差增長10.4%，美國對中國大豆出口下降50%，美國對中國的汽車出口也下降20%以上。可以看出，貿易限制措施損害了美國工人的利益，損害了美國農民的利益。”



王受文提到，“加征關稅也損害了美國消費者的利益，國際貨幣基金組織的研究表明，美國對中國進口產品加征的關稅基本上都是由美國消費者所承擔，承擔了多少呢？紐約聯邦儲備銀行作的研究是，給每個美國家庭帶來831美元的額外支出。”



王守文表示，貿易摩擦還將給美國的就業帶來壓力。“美國智庫‘貿易夥伴’作出的一項研究表明，如果美國對來自中國的進口產品加征關稅，那將使美國失去223萬個就業機會。貿易限制措施對美國會帶來損失，而且也會給世界經濟帶來影響。貿易摩擦擾亂了全球價值鏈，導致世界貿易秩序的紊亂，損害了全球投資者的信心。聯合國貿發會議報告表明，2017年、2018年全球跨境投資都是下降的，而且是以兩位數的幅度下降。美國挑起貿易摩擦，進一步損害了投資者的信心，對全球經濟產生負面影響。”



（來源：人民網）