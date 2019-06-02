IQOS電子煙不是想賣就能賣

中評社北京6月2日電／近日，浙江省杭州市臨安區檢察院以涉嫌非法經營罪對俞某等10人經營電子煙案提起公訴，涉案金額累計達670餘萬元。據了解，這是杭州市檢察機關辦理的首例非法經營IQOS電子煙案。



經查，2017年3月以來，被告人俞某、林某、吳某等10人為非法獲利，在未取得煙草專賣許可證的情況下，從他人處購入各品種加熱不燃燒類新型煙草製品（又稱“IQOS電子煙”），通過淘寶、閑魚、微信、微店等網絡平台向全國各地買家進行銷售，利用微信、支付寶平台結算貨款，累計銷售金額達670餘萬元。2018年12月，經群眾舉報，當地煙草專賣部門依法查處，並移送公安機關立案偵查。今年5月15日，該院經審查後，以涉嫌非法經營罪對俞某等10人提起公訴。



經鑒定，涉案的煙彈均為真品卷煙（由煙葉制成的煙絲），但無“由中國煙草總公司專賣”字樣。涉案煙彈屬於煙草製品，沒有改變煙草的本質屬性，按照《中華人民共和國煙草專賣法》等相關法律法規的要求，依法將該類產品納入監管範圍，未經煙草專賣局批准不得進行生產銷售。



據臨安煙草專賣局工作人員介紹，IQOS電子煙在我國沒有官方製造，其實是卷煙製品，沒有取得煙草專賣許可證而銷售就是非法經營行為，煙彈還涉及走私犯罪，其流通不合法。煙彈不是國內正規煙草生產商生產，安全性也得不到保證。



承辦檢察官胡晶晶告訴記者，2017年10月，國家煙草專賣局制定下發了《關於開展新型卷煙產品鑒別檢驗工作的通知》，將IQOS等四種類型的新型卷煙產品納入卷煙鑒別檢驗目錄，故IQOS電子煙的經營銷售也應當遵守國家煙草專賣管理法律法規的規定。根據《煙草專賣法實施條例》規定，進口煙草專賣品只能由取得特種煙草專賣經營企業許可證的企業經營。我國尚未進口IQOS煙草製品，因此任何交易行為均屬違法，從海外代購超過數量的煙彈和在國內銷售可能會涉嫌走私罪和非法經營罪。兩高《關於辦理非法生產、銷售煙草專賣品等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第一條規定：“違反國家煙草專賣管理法律法規，未經煙草專賣行政主管部門許可，無煙草專賣生產企業許可證、煙草專賣批發企業許可證、煙草專賣經營企業許可證、煙草專賣零售許可證等許可證明，非法經營煙草專賣品，情節嚴重的，依照刑法第二百二十五條的規定，以非法經營罪定罪處罰。”



被告人俞某等人顯然沒有進口煙草專賣品的資格，也都沒有煙草零售許可證，不具備在中國經營銷售卷煙等煙草專賣品的資格。根據法律規定，非法經營銷售卷煙金額達到5萬元，