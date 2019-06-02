構建體系化預防未成年人網絡犯罪長效機制

中評社北京6月2日電／未成年人是國家的未來、民族的希望，預防未成年人犯罪是全社會普遍關注的熱點問題。近年來，我國未成年罪犯數量及占同期罪犯總數的比重都在持續下降，得益於預防未成年人犯罪法在保護未成年人身心健康、培養未成年人良好品行、有效減少和防範未成年人犯罪方面發揮了重要作用。隨著經濟社會的快速發展，特別是互聯網的廣泛普及以及網絡空間所具有的開放性、隱蔽性、虛擬性等特征，使得信息傳播分散難控、網絡監管捉襟見肘，大大增加了網絡犯罪預防的難度，預防未成年人犯罪工作也出現諸多新情況、新問題。



當前，網絡空間新型犯罪和傳統犯罪相互交織融合，伴隨著網絡使用低齡化趨勢，網絡犯罪正在向未成年人群體蔓延，給未成年人犯罪預防工作帶來嚴峻的挑戰。全國多省市檢察機關向社會發布的未成年人檢察工作報告中多有提及網絡犯罪已成為未成年人犯罪新的“增長點”。針對網絡時代未成年人犯罪的新特點，在修訂和完善預防未成年人犯罪法時，應重點加強網絡空間未成年人犯罪的立法預防，特別是要針對未成年人受到網絡負面信息影響或以互聯網為犯罪聯絡工具或者實施犯罪場合等問題制定專門措施。



監管前置規範網絡媒體平台運營。信息時代，網絡媒體平台成為未成年人獲取各種信息的主要途徑，網絡空間充斥的暴力恐怖等不良信息成為影響未成年人犯罪的重要誘因。政府作為網絡空間的監管者，應強化對網絡媒體平台的監管，規範網絡信息服務提供者的經營行為，從源頭遏制誘發未成年人網絡犯罪的不良媒介因素。首先，整合分散在工信、教育、公安、文化、衛生、市場監管、新聞出版等部門的未成年人網絡犯罪預防職責，由網信部門牽頭設立負責預防未成年人網絡犯罪的專門機構。其次，網信運營監管理念要主動化、預防手段前置化，採用敏感字觸發、前端巡查等方式主動加強對涉未成年人網絡信息的監管，前置屏蔽和查處製作、發布、傳播網絡不良信息的行為。最後，建立網絡信息分類分級制度，將網絡信息依據內容敏感程度分為多個等級，根據未成年人的年齡段，向其開放相應等級的網絡信息瀏覽權限。



技術推廣阻斷有害信息傳播渠道。網絡信息的個性化推送以及流轉的迅捷性和不可控性放大了未成年人接觸不良信息的可能性，網絡信息安全過濾技術手段能夠實現對有害信息的“精准打擊”，將預防未成年人網絡犯罪的關口前移。政府應制定未成年人上網保護軟件研發、生產和推廣的政策，並與互聯網行業合作成立安全過濾技術研發創新基金，鼓勵和支持互聯網企業、科研單位研發網絡不良信息過濾技術，並在固定和移動上網終端設備推廣加裝具有過濾、防護功能的綠色軟件和安全軟件。對未成年人上網設備所能接觸的有害信息實施分級過濾制度，通過軟件過濾、人工過濾等方式消除未成年人接觸網上有害信息的可能性，確立智能終端產品製造商、網絡信息服務提供商、上網服務場所等主體屏蔽、攔截負面信息的具體責任和保障義務，切斷有害信息的傳播。智能終端產品製造商在設備出廠時應當在產品上安裝未成年人上網保護軟件；網絡信息服務提供商應當嚴格審查所登載的信