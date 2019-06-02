韓國瑜凱道呼拚經濟　郭台銘：口號好像抄我的

中評社台北6月2日電／鴻海董事長郭台銘今天針對韓粉凱道誓師大會表示，他有看到高雄市長韓國瑜拚經濟的口號，但好像都是在抄他的，簽訂自由貿易協定等都是他過去一直講的。



高雄市長韓國瑜昨天下午出席在凱道舉辦的誓師大會，並宣示2020年他準備承擔任何重要職務，不惜為“中華民國”粉身碎骨。外交要把現在的“凱子外交”，轉為“發財外交”，對外一定要全力跟美國、東南亞等國家簽訂自由貿易協定。



爭取國民黨“總統”提名的郭台銘今天上午受訪時表示，他有看到韓國瑜拚經濟的口號，但發財外交、簽訂自由貿易協定好像都是在抄他的，這是他過去一直在講的，代表韓國瑜也認同拚經濟是對的。



中央社报道，郭台銘說，現在全世界領導人到世界各地都帶著企業家同行拚經濟，大家可以平心靜氣評論，在這麼多候選人中，誰最適合做這件事？這是他過去45年來最擅長的事。他當然也願意為“中華民國”粉身碎骨，而且還要加上“死而後已”4個字。



對於昨天韓粉擠爆凱道，是否會感到壓力？郭台銘指出，中美貿易戰越演越烈，科技戰爭也同時上演，大家不曉得世界經濟將在短時間內產生急遽變化，他憂心政府沒有作為、民眾沒看到比金融海嘯更大的海嘯即將來臨所造成的經濟崩潰，而不是昨天的造勢。



郭台銘說，如果他是“總統”，現在應該要坐在“總統府”內召開“國安”層級的經濟會報，強烈呼籲蔡英文要重視這個問題，中美貿易戰產生的嚴重性才開始，很多中小企業已經向他表明拿不到訂單，問題的嚴重性超乎大家的預估跟想像。



針對有媒體形容昨天韓國瑜的造勢代表初選提早結束，郭台銘則表示，他覺得初選才剛要開始，因為經濟問題才剛開始，誰有實力，誰沒實力，誰在講空話，誰在做實事這一看便知，誰能真正把台灣經濟救起來最重要。