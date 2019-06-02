開設網站供他人進行彩票投注該定何罪

中評社北京6月2日電／案情：2017年7月，王某某與他人合夥在網絡上開設某互聯網賭博網站，並雇用他人利用微信等移動通訊終端招攬眾多賭徒向該網站投注，進行“某時時彩”網絡賭博活動。經查，該網站進行的“某時時彩”未經相關部門審批設立，但是開獎時間、開獎結果、賠率等玩法均與正規的“某時時彩”一致，盈虧自負，至2018年2月被查獲，該網站收注金額達5000餘萬元。



分歧意見：本案王某某開設網站，供他人進行彩票投注的網絡賭博行為該如何定性，存在三種不同意見：



第一種意見認為，王某某的行為構成賭博罪。王某某雇請他人利用微信等通訊終端招攬眾多賭徒到自己開設的賭博網站投注，進行“某時時彩”賭博，屬聚眾賭博，應定性為賭博罪。



第二種意見認為，王某某的行為構成開設賭場罪。王某某在互聯網上建立賭博網站，並利用微信等通訊終端招攬眾多賭徒向該網站投注。根據《最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理賭博刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》（下稱《解釋》）第2條規定，以營利為目的，在計算機網絡上建立賭博網站，或者為賭博網站擔任代理，接受投注的，屬於刑法第303條規定的“開設賭場”；《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關於辦理網絡賭博犯罪案件適用法律若干問題的意見》（下稱《意見》）第1條也規定，利用互聯網、移動通訊終端等傳輸賭場視頻、數據，組織賭博活動，具有建立賭場網站並接受投注的，屬於刑法第303條第2款規定的“開設賭場”，根據以上規定，本案應定性為開設賭場罪。



第三種意見認為，王某某的行為構成非法經營罪。王某某未經國家有關部門批准，擅自在自己開設的賭博網站上銷售“某時時彩”彩票，根據《解釋》第6條，未經國家批准擅自發行、銷售彩票，構成犯罪的，依照刑法第225條第4項的規定，以非法經營罪定罪處罰。



評析：筆者同意第三種意見。王某某雖然是利用網絡開設網站，接受他人進行彩票投注，進行網絡賭博，雖類似開設賭場，但實際卻是利用該網站非法銷售“某時時彩”，並從中營利，其行為應構成非法經營罪，具體理由分析如下：

