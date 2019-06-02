美方確認比奇市政中心槍擊案槍手身份

中評社北京6月2日電／美國弗吉尼亞州比奇市警方1日通報說，前一天造成當地市政中心12人死亡的槍擊事件系該中心一名員工所為。



弗吉尼亞州比奇市警長詹姆斯·塞韋拉在記者會上說，這名員工叫德韋恩·克拉多克，40歲，是該市公共設施部門一名工程師，供職時間長達15年。



塞韋拉說，警方還在現場和克拉多克家中找到更多武器。據美國媒體報道，克拉多克近期多次通過合法渠道購買武器。



此前有美國媒體報道說，克拉多克近日遭解雇。市政官員戴夫·漢森就此回應說，事件發生時，克拉多克與該市公共設施部門依舊保持雇傭關係，有權限進入辦公樓。由於調查仍在進行中，他無法透露其他細節。



據警方通報，5月31日16時許，克拉多克攜帶手槍、消音器、擴容彈夾等進入弗吉尼亞比奇市政中心一處辦公樓，隨後“亂槍射擊”，造成12人死亡、4人受傷。克拉多克在與警方的交火中被打死。



目前尚不清楚克拉多克的作案動機。美國聯邦調查局正在協助弗吉尼亞比奇市警方展開調查。



美國總統特朗普6月1日下令白宮、公共場所、軍事設施等降半旗，以示對受害者的哀悼。



這是半年多以來美國最嚴重的一起槍擊事件。2018年11月7日深夜，一前海軍陸戰隊隊員闖入加利福尼亞州文圖拉縣紹森歐克斯市一家酒吧，持槍向人群射擊，造成12人死亡、多人受傷。



（來源：新華網）