未檢“兩項試點”進展順利

中評社北京6月2日電／5月28日，記者從浙江省檢察院未檢工作新聞發布會上獲悉，去年以來，浙江檢察機關組織開展涉未成年人刑事執行檢察、民事行政檢察業務統一集中辦理試點工作，進展順利，成效初顯。過去一年，該省檢察機關辦理涉未成年人羈押必要性審查案件652人。



據介紹，浙江檢察機關狠抓“兩項試點”，著力拓展未成年人司法保護新領域。在涉未成年人刑事訴訟監督方面，一年來，全省檢察機關未檢部門共辦理立案監督案件209件286人，法定不起訴12人，糾正偵查活動違法112件，糾正漏捕漏訴30人，抗訴後法院采納11件18人。寧波市奉化區檢察院在辦理劉某涉嫌強姦智障幼女案件中，通過補取生物樣本，依法追訴真凶田某某，後田某某被法院判處有期徒刑十一年。



在涉未成年人刑事執行監督方面，全面推行羈押必要性每案必查工作，對逮捕後因刑事和解、落實有效監管措施確有悔罪表現的涉罪未成年人，及時啟動羈押必要性審查程序，變更強制措施，減少交叉感染。一年來，全省檢察機關未檢部門共辦理羈押必要性審查案件652人，建議釋放或改變強制措施169人。同時，積極會同刑執部門，加大看守所涉未成年人監管活動監督，及時糾正違法羈押、錯誤立案等問題。



浙江省檢察機關將加大監護侵害與監護缺失干預案件辦理，完善相關辦案機制，作為做強涉未成年人民事檢察監督，保護救助困境未成年人的重要突破口。一年來，全省檢察機關未檢部門共辦理監護侵害與監護缺失干預案件43件52人，同比增加3.3倍，為困境未成年人協調就業就學、生活安置等22人次，開展心理疏導103人次、經濟救助52人次、法律援助46人次。



此外，浙江檢察機關積極探索涉未成年人公益訴訟。一年來，全省共辦理侵害眾多未成年人合法權益監督案件191件，制發各類檢察建議158份，辦理公益訴訟訴前案件30件，提起公益訴訟3件。



（來源：檢察日報）