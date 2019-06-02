中央掃黑除惡北京市工作動員會召開

中評社北京6月2日電／為深入貫徹落實習近平總書記關於掃黑除惡專項鬥爭的重要指示和黨中央、國務院決策部署精神，中央掃黑除惡第11督導組近日進駐本市開展掃黑除惡督導工作。昨天上午，中央掃黑除惡第11督導組督導北京市工作動員會在京召開，中央掃黑除惡第11督導組組長李智勇就做好督導工作作了講話，副組長石生龍就做好督導配合工作提出了要求，市委書記蔡奇作了動員講話，會議由市委副書記、市長陳吉寧主持。



李智勇指出，習近平總書記高度重視掃黑除惡專項鬥爭，黨中央、國務院專門作出部署。北京市要認真貫徹落實習近平總書記重要指示和黨中央、國務院決策部署精神，從人心向背、治國安邦的高度，把專項鬥爭置於“五位一體”總體布局和“四個全面”戰略布局中來謀劃推進。



李智勇強調，中央掃黑除惡第11督導組這次進駐北京市，主要是圍繞政治站位、依法嚴懲、綜合治理、深挖徹查、組織建設和組織領導等督導重點，堅持問題導向，發現問題、聚焦問題、研究問題、解決問題，邊督邊改，共同推動北京市掃黑除惡專項鬥爭進一步深入開展。北京市各級黨委和政府及其有關部門要牢固樹立以人民為中心的發展思想，堅決打贏掃黑除惡專項鬥爭這場硬仗。



蔡奇表示，對掃黑除惡專項鬥爭情況進行督導，是黨中央作出的一項重要制度性安排。中央掃黑除惡督導組到北京開展督導，充分體現了對北京市工作的重視和大力支持，為我們查找問題、補齊短板、糾正偏差、改進工作提供了很好的契機。要以最高標準、最嚴要求、最實作風，誠懇接受督導、積極配合督導、全力保障督導，確保中央督導組在京高效順利開展工作。對督導組指出的問題和線索要照單全收、立行立改，逐項抓好落實。北京作為首都，作為首善之區，決不允許黑惡勢力滋生蔓延。全市各級各部門要以這次督導為契機，進一步增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，切實把思想和行動統一到習近平總書記重要指示和黨中央決策部署上來，以更高的政治自覺、更強的責任擔當、更實的工作舉措，堅決打贏掃黑除惡專項鬥爭這場攻堅仗，以優異成績迎接新中國成立70周年。



中央掃黑除惡第11督導組成員、北京市黨政班子領導成員出席會議，市人大常委會和市政協主要領導、市高級人民法院和市人民檢察院主要負責人、市掃黑除惡領導小組成員單位主要負責人列席會議，各區黨政主要負責同志及班子相關成員、各街道（鄉鎮）黨政主要領導在區級分會場通過視頻會議列席會議。

