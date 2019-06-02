給童模盡快穿上法律保護服

中評社北京6月2日電／今年4月，年僅3歲的童模妞妞被媽媽踢踹的視頻在網絡熱傳，視頻中還有“你馬上把包給我撿起來，我在拍的時候你最好少惹我”的斥責聲。月收入兩三萬，“紅的孩子”一年掙一套房，童模再次吸引了大眾視線。



隨著層層挖掘，捏臉、斥責、打罵等問題被一一揭開，更有甚者，一位5歲童模拍片到虛脫，有的童模被父母嚴格控制飲食，試圖延緩孩子發育，以延長孩子的童模“事業期”。



如何保護“鏡頭下的童年”不受侵害？5月7日，浙江省杭州市濱江區人民檢察院會同濱江區市場監督管理局、共青團杭州市濱江區委員會出台《關於規範童模活動保護未成年人合法權益的意見》（以下簡稱《意見》）。據悉，此舉在全國尚屬首例。



杭州市濱江區人民檢察院黨組書記、檢察長陳雲高接受記者採訪時介紹，濱江有10多家大型拍攝基地，童模流動量大，檢察機關促成《意見》出台，旨在規範培訓機構商業行為、保護未成年人身心健康、促進產業良性發展。檢察機關在積極履職過程中，發現童模活動有侵害眾多未成年人合法權益的情形，將依法向人民法院提起公益訴訟；發現行政機關在未成年人義務教育問題、童工問題等權利保護方面履職不到位的，將通過制發訴前檢察建議督促行政機關整改糾正，對超期拒不整改糾正的，依法向人民法院提起公益訴訟。



行業野蠻生長亟待監管



童模妞妞工作繁多，是好幾家童裝店鋪的禦用模特，正是因為身心俱疲才導致她拍攝時狀態不佳。



電商從業者黃女士告訴記者，“從童裝到兒童用品再到童模拍攝，產業鏈帶來的巨大利益，加上法律法規不完善，讓這個行業完全處於野蠻生長的狀態。”



戴美瞳、化濃妝，半睡半醒間就坐在化妝台前任人塗抹，為了讓孩子“聽話”，手機、零食更是輪番上陣，只為讓他們在拍攝時提高效率。黃女士坦言，在拍攝現場一些父母素質低脾氣暴，孩子有情緒直接就上手，工作人員也不好勸，“畢竟是人家孩子”。