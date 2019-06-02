土耳其否認推遲接收俄制S－400防空導彈

中評社北京6月2日電／土耳其從俄羅斯採購的首批S－400型防空導彈原定6月交付。一些媒體“曝料”，由於美國以制裁相威脅，土方正權衡是否推遲接收S－400。土耳其外交部5月31日否認這類報道。



土耳其外交部發言人哈米·阿克索伊當天告訴媒體記者，這項軍購正按照事先約定時間繼續落實，“一些媒體聲稱，應美方要求，土方正評估推遲接收俄制S－400（的可行性），這一報道沒有反映真實情況”。



土方先前向美方提議設立工作組，評估S－400可能對北大西洋公約組織武器體系構成的影響。



阿克索伊5月31日說，這一提議“還在桌面上”。路透社報道，美方至今沒有回應土方提議。



土俄2017年簽訂S－400軍購協議，使原本緊張的土美關係進一步惡化。美國及其主導的北約反對土耳其採購S－400，理由是這一俄制防空系統與北約防空系統不兼容，且S－400配備的雷達系統能夠定位並追蹤美國及其盟國的F－35型戰機，致使後者難以躲避俄方武器攻擊。



美方先前多次要求土方取消S－400訂單，威脅施行制裁、暫停向土方交付F－35戰機零部件並暫停F－35項目合作，但土方堅持履行與俄方的合同。



土耳其國防部長胡盧西·阿卡爾5月27日接受土耳其新聞電視台採訪時說，S－400系統6月可能不會交付。他沒解釋原因，但重申採購S－400“已成定局”。土耳其總統雷傑普·塔伊普·埃爾多安和俄方官員曾經使用相同字眼，作出類似表述。



埃爾多安5月29日與美國總統唐納德·特朗普通電話，談及S－400軍購。土耳其總統府說，埃爾多安再次提議就土耳其購買S－400設立土美聯合工作組。兩國領導人同意在6月日本大阪二十國集團峰會期間舉行會晤。