中評鏡頭：美日韓香會發表聯合聲明談朝核

美日韓三國防長在香會上舉行三邊會談（中評社 郭至君攝） 中評社新加坡6月4日電（記者 郭至君 徐夢溪）日本防衛相岩屋毅2日在出訪地新加坡與美國代理國防部長沙納漢及韓國國防部長鄭景斗舉行會談，確認了為實現朝鮮完全無核化而合作。三方一致認為國際社會履行聯合國安理會制裁決議十分重要，並就為阻止朝鮮船在海上轉移物資的“倒貨”等逃避制裁的行為有必要加強監控達成了共識。



日防相岩屋毅在會談伊始指出“朝鮮核與導彈的廢棄沒有進展”，對於5月朝鮮發射短程彈道導彈一事，岩屋稱“明顯違反聯合國安理會決議，不要造成誤解十分重要”。



據悉，三國在會談後發表聯合聲明，他們一致認為朝鮮就安理會決議，以完全、可核查和不可逆轉的方式放棄所有核武器和現有核導計劃，是國際社會的共同目標。他們強調，會繼續與國際社會合作，抑制、防止和杜絕朝鮮的海上非法轉運行為，並堅決執行安理會涉朝決議。他們共享各方近日對朝鮮發射導彈行為的評估，又表示在維持地區和平與穩定方面，三國的安全機制扮演重要角色。三位防長決定加強包括資訊共享、高層政策協商和聯合演練在內的安全合作，美方亦再次重申對日韓的防衛承諾。



會談後，韓國國防部長鄭景斗對記者團說明稱三方關於朝鮮半島局勢等擁有共同認識，表示“（會談）是非常有建設意義的時間”。