曹瑞泰：特朗普風光訪日　安倍心事誰人知

曹瑞泰。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園6月3日電（記者 黃文杰）台灣日本綜合研究所主任研究員曹瑞泰接受中評社訪問表示，美國總統特朗普日前訪日4天，看似強化美日同盟、聯手對中國施壓，但是日本首相安倍晉三也在看中國，美日貿易還在談判，若中美貿易戰，中國扛得住，日本相對也可以要求更多，這是國際政治的多角關係。當然特朗普也不是省油的燈，把醜話說在前頭，安倍可以玩玩“地球儀”外交，但不能跟中國眉來眼去。



曹瑞泰，日本國立新潟大學現代社會文化研究所(法政組)博士、廈門大學文學院中國文學所博士。研究專長：日本研究、危機管理、東北亞的國家與行政，台灣日本綜合研究所主任研究員、開南大學公共事務管理學系專任副教授。



美國特朗普5月25日赴日展開4天3夜的訪問行程，成為“令和”時代首位訪問日本的國賓，也受到高規格禮遇。但是此行涉及美日貿易談判，為何特朗普同意美日兩國談判，等到7月之後再說？



曹瑞泰告訴中評社，日本對美國也有大量貿易逆差，但特朗普同意兩國談判等到7月之後再說，主要日本參院即將大選，不要對日本選舉造成影響。



他說，日本是世界第三大經濟體，不過戰後以來，日本還是“非正常國家”，想要成為“正常”，美國才是最大的關卡，安倍心知肚明，不能得罪美國這位老大哥，前首相田中角榮、小澤一郎會墜落不起，就是得罪美國，安倍之前也“跌倒過”，現在能夠再起，算是想將日本搞“正常”的政治領袖中，最幸運的一位。



曹瑞泰向中評社分析，日本從戰後至今，仍被“同盟”架構掌控，可以賺錢、可以富裕，就要看同盟的美國大大哥，叫日本怎麼做，意見不要太多，更不要自作主張，凡事要聽美國。



他觀察，這次特朗普到日本，名義是國是訪問，安倍不僅當起地陪，打高爾夫球、看相撲、享用日本料理，兩人還搞自拍曬恩愛，就差沒有裸裎相對泡溫泉浴，難怪日本在野黨議員，揶揄特朗普此行是到日本觀光旅遊，安倍則是“高級導遊”，然而，安倍的心事誰人知?



曹瑞泰說，特朗普來到日本，不用等大大哥開口，安倍懂得奉獻，先拿出個1兆2600億日圓（約新台幣3620億元），向美國買105架F-35匿蹤戰機，意思意思。



他說，每個國家都有自己的國家利益，日本也是，除了倚賴美國，也關注中美貿易戰的後續，日本經濟實力很強，但是海外能力還是欠缺中國“一帶一路”的大戰略，中日之前有過“第三方合作協議”，也就是中國大陸的公司先開拓市場、爭取標案，日本公司再承包電機、精密部件乃至提供物資供應鏈，類似“大包轉小包”的合作概念，遠比現階段日美不對等同盟下，日本聽令於美國，自然比較快活些。



曹瑞泰向中評社指出，特朗普也知道，日本七月要選舉，美國先保你（自民黨）過關，等大選後再給安倍新的貿易抽頭新規定，但是醜話也說在前頭，安倍可以去環遊世界，玩玩“地球儀”外交，但不可以和你隔壁的大柱子（中國）眉來眼去，搞什麼第三方合作，若不聽話私下想搞鬼，美國勢必逼日本再簽個新規（新廣場協議），要讓日本“加倍奉還”。