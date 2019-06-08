網評：美國懼怕5G技術失控的真正原因

中評社洛杉磯6月8日電（作者 張一飛）今日美中對抗關係惡化，當然是因爲兩國在許多領域產生競爭的原因。美國自二戰後即爲世界強國，蘇聯崩潰瓦解之後，美國更是成了世界霸主，自命為全球安全警察，以維護和推廣自由民主為己任。美國也確實在言行上表現以上目的，可是她言論上佔在道德高處，提倡保衛人權，言論自由，實行民主，但行動上使用她的財經優勢和軍事力量來介入他國內政外交和經濟開發。美國的霸道行為難免遭到人們的反對，因爲真正的自由民主是不願意受外力幹擾，更不願意有武力介入。所以美國的高調自由民主就變虛偽了。這就是當今美國的處境。再加上中國由一個極弱的國家，從共產主義起步，在短短的幾十年裡，自己摸索，找尋適合中國傳統，情，理，法，仁愛，勤勞社會的制度，發達到全球第二大經濟體，直逼美國第一的地位， 這就使美國緊張不安了。於是貿易的不平衡，科技和軍事的競爭，影響和領導世界的磨擦就浮出了台面。



以上的情況造成今天的貿易戰，南海和台灣海峽的緊張，和科技競爭以至科技零配件禁運禁買賣的現狀，是可以理解的。但是為什麽5G技術，一個私有公司領先的技術會遭到美國歇斯底里的打壓，而美國必須掌控未來的5G呢？這個問題在媒體上已經有不少的討論，我們可以總結的分析一下，然後再探討一個媒體上沒有談到的，或許是真正的原因。



首先，通訊技術是現代工商業以及人們生活中必需的技術，自從網際網路出現，各行各業都受到正面效率的影響。再因為智能手機的到來更是改變了社會中人們的通訊和交流。通訊技術經過四代的進步，提高了通訊的頻寬和速度，加上計算機的進步，增加了計算功能，資訊儲量和交換速度，可以說人類的電信資訊革命到了頂峰，因為電信資訊的核心技術，半導體芯片奈米技術已經接進了極限。但是所謂第五代（5G）的通訊技術則是把網絡通訊更提升了。綜合有線和無綫網絡的整合，網絡個體戶（IP）因5G的規格和運作改變，幾乎可以無上線的增加，那就使5G通訊在工商業的應用可以大幅增加。所以媒體上有論述說這是美國要打壓華為，搶拼5G技術的原因，但是這個理由似乎不夠充分。



另一類說法是根據美國指控華為的通訊設備產品對美國國家安全有威脅， 一則是無證據指控華為伺服機有‘後門’，對資訊保護有安全顧慮，二則是憑空假設華為可能大量收集客戶資料和應用資訊。還有人引伸到軍事安全的考量，因為現代化的軍事武器其殺傷力和準確律與即時資信收集和快速通訊有密切關係。誰能掌握住通訊優勢就掌握了戰力優勢（快，準，狠，省錢又有效）。尤其在遙控武器上像導彈的控制，及對導彈的多彈頭同時分開控制，改道和爆炸時差等，甚至同時對上萬彈頭的飛行控制，引爆時間都可以用先進的5G技術來實現。這些說法其實只能說5G技術可以應用於軍事方面， 就像噴氣引擎可以用於戰鬥機上也可以用在民航飛機上，美國沒有理由打壓或禁止買賣它國的噴氣引擎， 所以也就沒有理由打壓華為和它的產品。



還有一種說法是把5G技術看作一種技術革命會對人類社會產生巨大變化，徹底改變人的生活。譬如人工智能加上5G通訊技術，可以產生高性能的機器人，替代許多人力，奪走人類的工作機會，再譬如應用到交通工具上，自動駕駛的汽車，公車，火車，飛機等等。這些新的發明當然會對社會，經濟，有很大影響。在4G時代，中國的智能手機註冊就已經超過了七億（713百萬比美國240百萬多近三倍），中國手機上的支付寶，已經把刷卡幾乎淘汰了，而美國仍然是刷卡為主的商業社會。可以預見的是華為領先5G技術必定會對中國的創新有很大的沖激力。這當然會使美國擔憂，可是美國的科技基礎雄厚，如要在通訊技術上競爭也并非不可能追不上。為什麽美國要不顧國際輿論做出不合理的打壓華為的行為，而且要說服她的盟國聯合打壓？這是值得探討的問題。

