中評現場：魏鳳和香會答問直接明了

中國國務委員兼國防部長魏鳳和6月2日早上在新加坡香格里拉對話會上演講，受到高度關注。（中評社 郭至君攝） 中評社新加坡6月3日電（記者 郭至君 徐夢溪）中國國務委員兼國防部長魏鳳和6月2日早上在新加坡香格里拉對話會上演講，受到高度關注。魏鳳和在發言中指出，中國不覬覦他國利益，不嫉妒他國發展，但決不放棄我們的正當權益，任何外國不要指望我們會吞下損害我國主權、安全、發展利益的苦果。中評社記者現場觀察到，整個會議大廳座無虛席，很多沒有座位的人站在過道處或者媒體記者們拍照的後方區域仔細聆聽魏部長的演講，一些外方軍人和專家學者甚至戴著同傳設備，一邊聽一邊飛快地記錄著魏部長的講話，待魏部長發言完畢之後，現場提問踴躍。主持人在眾多問題中選出了22個提問，魏鳳和則在有限的時間內幾乎回應了所有問題，面對南海問題、中導條約、中國在南極的建設、華為等相當敏感的問題，魏鳳和痛快地直截了當地作了回答，與現場互動十分熱絡。



魏鳳和表示，關於南海問題、航行自由問題，這些是大家都非常關注的問題。中國一直致力於維護南海的協商穩定。中國之所以搞一些島礁建設，是在保障中國自身。同時中國在島礁開發當中也致力於保護南海的環境，我們反復對民營企業強調，不准在南海亂搞開發，不准亂搞利用，一定要保護、恢復南海的生態。



對於華為問題，魏鳳和回答說，華為是民營企業，不是軍方企業，中國反對其他國家對民營企業的制裁。他也說：“你不要以為他（華為創辦人任正非）當過兵，當過兵的人很多，中國以前當過兵有幾百萬……華為是民營企業，他沒有跟軍方進行合作。”



對於新疆問題，魏鳳和說，一個國家的政策是不是好評，標準是什麼？我認為有很重要的兩條。第一，人民生活水平不斷提高。第二，人民生活在一個安全的穩定的環境之內。這兩年來，新疆沒有發生一起暴力事件。每年到新疆的旅遊人數是1億5千萬人次，我去年到過新疆，新疆的人均GDP是7500元人民幣，怎麼能說新疆人過得不好呢？



關於南極問題。魏鳳和簡短指出，南極北極都是人類的共同財產，這個地區應該我們大家共同維護，中國無意在那個地區搞什麼軍事建設。

