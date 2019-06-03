洪秀柱語中評：中國國民黨不能喪失黨魂

中評社採訪團專訪洪秀柱。（中評社） 中評社台北6月3日電（記者 張嘉文、鄭羿菲）中國國民黨前主席洪秀柱接受中評社專訪，談到2020如果國民黨重返執政，首要做的是就是修改課綱，因為如果不正視歷史的事實、不正視教科書的論述，不改變的話，大陸看在眼裡，這跟搞“台獨”有什麼兩樣？嘴巴講一套，但內部做另一套，就是蔡英文在幹的事。



洪秀柱也提醒中國國民黨目前有意角逐2020大位的人，選舉可能選票最大，要爭取中間選民，講話不要很清楚、模糊，但我們不能喪失自己的理想、中心思想、黨德、黨魂。2014、2016年輸得那麼慘，是不是因為模糊能換取選票是錯誤的？如果跟民進黨分不清楚，沒辦法豎立自己中國國民黨的品牌，那民眾支持你做什麼？如果讓民眾對你這個政黨重新認識，是真的為台灣這塊土地在努力，真的在為我們下一代拚搏，就會選擇你。



洪秀柱另外提到，對於目前國民黨內初選競爭激烈她有憂慮，也擔心初選後的整合問題，為了國民黨贏，她非常反對非誰不投，因為共同目標是拉下民進黨，如果非誰不投。最後初選只能有一個人出來，大家都不投，人家在睡覺中就當選，便宜了別人，我們失去了共同目標，那何必呢？所以她支持最後初選出來的人。



中評社採訪團在位於新北市的中華青雁和平教育基金會專訪現任基金會董事長的洪秀柱，採訪團成員包括台灣中評社總編輯林淑玲、主任記者張嘉文、記者鄭羿菲。



以下是訪問全文：



中評社問：請主席分享此行去大陸的感想，在蔡政府加大力道大反中牌的氛圍下，陸方對台的政策有無改變？兩岸關係是否感覺到更為緊張？怎麼解？



洪秀柱答：大陸對台政策有其一長期方針；此行感覺是和平統一、和平發展的概念沒有什麼變化，這次可能有多一點考量就是和平協議的問題，你說他們加大力度，最近從今年習近平的元月談話後，當然是全面希望按照他的意思推展，希望兩岸各行各業各黨派能夠來協商 。



不過，我們這邊就把協商兩個字無限上綱講得很嚴重，好像要去簽協議什麼的。其實他們的協商意思就是大家坐下來聊聊、互相了解一下，我把我的想法推銷給你，你把你的看法講給我們聽。基本上他就是一個溝通、討論的平台，大家廣泛地接觸。兩岸官方都已經停擺，如果民間還不來，對方發生什麼事情？我們這邊什麼看法？到時候誤解更增加對立，對 方搞不清楚台灣民間看法，老是聽到民進黨的作為，我們並不希望對方誤判導致台海發生不好的形勢。兩岸之間如果沒有這樣交流，會更緊張。



再加上民進黨政府所作所為，都在加強兩岸對立與仇恨、反中的情節，蔡政府的操弄與美國火中取栗的作法，兩岸關係當然緊張。譬如美國對台政策，最近提高了接觸層級，由國家安全副顧問到國家安全顧問；將北美事務協調委員會改為台灣美國事務委員會；從這些變化可看出美國是以自身的利益，在對抗中國的利益。

