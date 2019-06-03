洪秀柱：兩岸能不能繼續拖下去？須思考

洪秀柱暢談兩岸關係發展。（中評社） 中評社台北6月3日電（記者 張嘉文、鄭羿菲）中國國民黨前主席洪秀柱接受中評社專訪，談到她前陣子大陸訪問時的感受，洪強調，大陸並不排斥兩岸和平協議，但真的要談，要執政者才能進入實質探討，而她一再強調和平協議只是我們邁向統一的中間過程，按照“憲法”來看兩岸問題，我們“國家”的目標很清楚就是統一，所以我們當然要為這個遠程目標做些因應準備。



洪秀柱在專訪中也提到，國民黨如果重新執政，那承認九二共識，要不要往前一步？還是只是維持現狀？維持現狀又是維持什麼樣的現狀。是維持你給我好處，但是我們不談統，可能嗎？也許拖一段時間，如果國民黨重新上台，兩岸肯定不會像現在這樣很緊張的情勢，可能會拖，但你要拖到什麼時候，他們會不會讓你繼續拖下去？就要去思考。



中評社採訪團在位於新北市的中華青雁和平教育基金會專訪現任基金會董事長的洪秀柱，採訪團成員包括台灣中評社總編輯林淑玲、主任記者張嘉文、記者鄭羿菲。



以下是部分訪問全文：



中評社問：請主席分享此行去大陸的感想，在蔡政府加大力道大反中牌的氛圍下，陸方對台的政策有無改變？兩岸關係是否感覺到更為緊張？怎麼解？



洪秀柱答：大陸對台政策有其一長期方針；此行感覺是和平統一、和平發展的概念沒有什麼變化，這次可能有多一點考量就是和平協議的問題，你說他們加大力度，最近從今年習近平的元月談話後，當然是全面希望按照他的意思推展，希望兩岸各行各業各黨派能夠來協商 。



不過，我們這邊就把協商兩個字無限上綱講得很嚴重，好像要去簽協議什麼的。其實他們的協商意思就是大家坐下來聊聊、互相了解一下，我把我的想法推銷給你，你把你的看法講給我們聽。基本上他就是一個溝通、討論的平台，大家廣泛地接觸。兩岸官方都已經停擺，如果民間還不來，對方發生什麼事情？我們這邊什麼看法？到時候誤解更增加對立，對 方搞不清楚台灣民間看法，老是聽到民進黨的作為，我們並不希望對方誤判導致台海發生不好的形勢。兩岸之間如果沒有這樣交流，會更緊張。



再加上民進黨政府所作所為，都在加強兩岸對立與仇恨、反中的情節，蔡政府的操弄與美國火中取栗的作法，兩岸關係當然緊張。譬如美國對台政策，最近提高了接觸層級，由國家安全副顧問到國家安全顧問；將北美事務協調委員會改為台灣美國事務委員會；從這些變化可看出美國是以自身的利益，在對抗中國的利益。



美國特朗普政府目前除了在各方面對抗中國，也更深入介入台灣的選舉，以“一中一台”的概念，對抗中國並試探其底限。我不認為蔡英文會一直這樣很低（指民調），因為蔡英文的“美國牌”加上美國的“台灣牌”，在支持蔡英文的路線與政策，會增加兩岸情勢的緊張。蔡英文今天為了自己的選舉，完全不顧台灣安危與未來，若真的因為這種挑釁的動作，發生什麼不可測的危險，她兩手一攤不負責任啊，就是把一切責任怪罪到北京，這是她最便宜的方式。兩岸關係緊張想不出對策，就是罵北京鴨霸欺壓台灣等，她是要維護台灣主權各種說詞推卸自己的責任，這讓我們覺得非常危險，所以我們非常重視2020的選舉，真的要讓她下台，如果蔡不下台我們不知道台灣的命運跟未來會變成什麼樣子。



中評社問：隨著選舉越來越近，兩岸情勢可能會更加緊張？



洪秀柱答：到了選舉蔡英文會口不擇言，否則怎麼會“辣台妹撿到槍”，什麼東西就開始來了，講話突然不再文青了，講一些比較嗆辣的話，沾沾自喜，認為這樣自己做的很對，你說會不會隨著選舉時間接近，我們不知道她還會再說一些什麼話，大家都會擔心。



中評社問：美中貿易戰打得如火如荼，很多藍營政治人物說要“親美、和中”，這做得到嗎？台灣如何求生存？



洪秀柱答：親美、和中這些說法最早來自馬英九執政時的一個整套大戰略，那不僅是貿易戰的說法。現在僅套用一兩個概念不夠。其實這種反中的情緒，也不是今天才有，有其歷史背景，最主要的操弄就是從李登輝開始。現在我們講中美貿易戰我們自己的立場，有幾個問題我們要仔細思考，今天台灣出口到大陸、香港的佔比達到40%左右，如果我們缺少這一塊，台灣撐著住嗎？結果會怎麼樣？這是我們要思考的問題。



其次，自冷戰以來的歷史淵源，我們在安全上是和美國站在一起的，如果安全上沒有了美國的支持，我們會如何？這同時也是一種心裡上的障礙有待克服。還有，美國基於其利益，會放台灣走嗎？更深一層則是涉及在深水區的兩岸關係如何建立互信？



我常跟台灣的年輕人講，大陸這麼大的市場是我們共有的，不去開疆闢土只享受小確幸，不是很蠢嗎？現在是世界的市場，別的國家都搶著要進去，兩岸語言跟血緣關係，應該參與一帶一路，你說安全靠美國，美國真的是為了你的安全來支援你嗎？台灣一旦有事，美國真的會神速來保護嗎？



兩岸深水區的互信基礎是不是要強化？若強化兩岸互信基礎，可能有些問題我們就很容易解決。最容易解決的就是真的2020蔡英文下台，蔡下台兩岸關係就容易和解，和解的機率就會比較大，那我們就有更多可以冷靜思考的空間，就是兩岸到底怎麼樣，只有在兩岸關係和解的狀況下我們才會考慮更多更周延的問題。



中評社問：主席日前訪陸，陸方對和平協議的態度？



洪秀柱答：他們並不排斥，習近平的講話也有提到，所以大陸並不是很排斥。其實世界各國有很多和平協議模式，真的要談，要執政者才能進入實質探討。



我一再強調和平協議只是我們邁向統一的中間過程，不是說今天有了和平協議就了了。雖然我一直被人家抨擊，好像我的說法是非主流，但是按照“憲法”來看兩岸問題，“憲法”增修條文很清楚載明“在國家統一前”，可見我們國家的目標很清楚就是統一。所以我常講大陸宣稱的主權，跟我們宣示的主權就是重疊的，主權範圍是重疊的，他泥中有我，我泥中有他，只是因為國共內戰的結果，我們事實呈現分治的現況，我以前一直在講我們是分治不分裂，分裂就是搞獨立，我們不分裂就是一個中國原則，分治是現實的問題。



所以今天和平協議的訂定，只是我們要邁向未來統一的目標中間的一個過程，這以前我在選2016時特別提到和平協議，兩岸到底什麼關係，我們要爭取什麼樣的國際參與空間，我們的軍事互信機制要怎麼建立，這都是為了政府公權力結構下去談可能會碰觸到的非常重要問題，這問題解決是為了兩岸共同朝向未來國家統一邁進。

