初選民調遭質疑　民進黨：公開透明辦選務

中評社台北6月2日電／有媒導報道質疑民主進步黨“總統”初選民調遭到操控，民主進步黨發言人周江杰今天表示，中央黨部定會以公開、透明的方式辦理選務工作，盼外界勿再以訛傳訛。



媒體報道，民進黨“總統”初選期程日前拍板，民調時間確定為6月10日到12日；但前“行政院長”賴清德昨天被問到，傳出台灣石油工會理事長跟會員搜集手機號碼，甚至有錄音檔傳出民進黨前秘書長洪耀福搜集手機電話時，賴清德語出驚人地說，“不是只有這個工會”，大概在各縣市很多團體都發生。



周江杰今天透過新聞稿表示，根據民主進步黨中執會最新決議的民調辦法，“總統”初選的民調抽樣規則為，第一類公職（“總統”、“副總統”）民調以市話與手機各半進行隨機抽樣，再交由核定的各單位執行民調。市話以民調執行日期首日12個月之前發行的住宅電話簿為抽樣母體，末兩碼隨機。手機以初選民調執行日期首日前一季通訊傳播委員會公布“行動通信網路業務用戶號碼核配現況表”為手機抽樣母體，末五碼隨機。



其中，住宅電話“末二碼隨機”，與手機“末五碼隨機”所產生的號碼，可以涵蓋目前761萬戶住宅電話與2922萬手機用戶。手機與市話抽樣程式已於上週5月31日經由民主進步黨民調委員會外部委員完成查核。本週6月6日正式抽樣前，也會請“總統”初選參選人蔡英文、賴清德雙方陣營指派的專家查驗及見證下，完成“總統”初選民調執行樣本的抽樣工作。



周江杰表示，中央黨部定會以公開、透明的方式辦理選務工作，盼外界勿再以訛傳訛。