白皮書：中美經貿磋商嚴重受挫　責任完全在美

中評社香港6月2日電／國務院新聞辦公室2日發佈的《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書指出，中美經貿磋商嚴重受挫，責任完全在美國政府。



新華社報道，白皮書說，美國挑起經貿摩擦後，中國不得不採取應對措施，兩國貿易、投資關係受到影響。雙方從兩國人民福祉需要、從各自經濟發展需要出發，都認為有必要坐下來進行談判，通過磋商解決問題。自2018年2月經貿磋商啟動以來，已取得很大進展，兩國就大部分內容達成共識，但磋商也經歷了幾次波折，每次波折都源於美國的違背共識、出爾反爾、不講誠信。



白皮書指出，美國提出新的關稅威脅後，國際社會普遍擔憂中國可能取消赴美磋商計劃，關注中美經貿磋商何去何從。中國從維護中美經貿關係的大局出發，保持理性、克制的態度，按照雙方此前約定，于2019年5月9日至10日派出高級別代表團赴美進行第十一輪經貿磋商，展示與美國通過對話解決經貿分歧的最大誠意和負責任態度。



白皮書說，中美雙方進行了坦誠、建設性的交流，同意努力管控分歧，繼續推進磋商。中國對美國單邊加徵關稅的做法表達強烈反對，闡明嚴正立場，表示將不得不採取必要措施予以回擊。中國再次強調，經貿協議必須是平等、互利的，在涉及中國核心利益的重大原則問題上決不會讓步。雙方達成協議的前提是美國取消全部加徵關稅，採購要符合實際，同時確保協議文本平衡，符合雙方共同利益。



白皮書指出，美國政府指責中國在磋商中“開倒車”完全是無稽之談。在雙方磋商仍在進行的過程中，就文本內容及相關表述提出修改建議、做出調整，這是貿易談判的通常做法，美國政府在過去十餘輪談判中曾不斷調整相關訴求，隨意指責中方“倒退”是不負責任的。歷史經驗證明，試圖通過潑臟水、拆台、極限施壓等手段達成協議，只會破壞雙方合作關係，錯失歷史機遇。