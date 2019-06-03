中評香會：魏鳳和演講新風格引深思

中國國防部長魏鳳和出席香格里拉對話會並演講（中評社 徐夢溪攝） 中評社新加坡6月3日電（記者 徐夢溪 郭至君）中國國務委員兼國防部長魏鳳和上將於6月2日在第18屆香格里拉對話會上作了題為《中國與國際安全合作》的大會演講。中评社記者注意到，魏鳳和在闡釋關鍵問題和重要立場時，數次使用問句，層層推進，引人深思。



魏鳳和在演講一開始連用四個問句，闡述中方對世界變化的思考：在和平發展與衝突對抗之間，我們應作出怎樣的抉擇？在開放包容與封閉排他之間，我們應作出怎樣的抉擇？在合作共贏與零和博弈之間，我們應作出怎樣的抉擇？在文明互鑒與傲慢偏見之間，我們應作出怎樣的抉擇？



針對以上四點，魏鳳和沒有直接指責美方言行，而是再次發問。



在講到逆全球化和保護主義抬頭時，他表示，有的國家大搞單邊主義，只講自我優先，不顧他人利益，不是毀約就是“退群”，我想大家都十分清楚，世界上受到傷害、制裁的事例還少嗎？



在講到“文明衝突”論調再起時，他表示，當前，有人重拾“文明衝突”論調，用狹隘眼光看待其他文明，充斥著種族主義腐朽味道，這是十分錯誤的，歷史怎能允許這樣的倒退？



台灣問題是中美關係的核心問題，近來隨著中美競爭加劇愈加凸顯。隨後的演講中，魏鳳和詳細闡釋了中國軍方就台灣問題的立場：“中國必須統一，也必然統一，哪有不統一的道理？”“如果中國人民解放軍不能維護祖國統一，那還要解放軍幹什麼？！”他以連續兩問取代大段說理，簡單明了。“我想問，‘台灣關係法’是台灣的法？還是美國的法？是中國的法？還是世界的法？還是聯合國的法？”以問題直陳“台灣關係法”的非法性。

