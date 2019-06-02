韓國瑜：感謝支持者不離不棄　花蓮台中見！

韓國瑜2日在高雄公開行程受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月2日電（記者 蔣繼平）中國國民黨高雄市長韓國瑜61台北府前造勢號稱吸引40萬人到場力挺參選2020，接下來本月還有兩場造勢活動，外界好奇怎麼看待這個勢力的凝聚？韓國瑜受訪時首先感謝所有支持他的好朋友，這段時間被外界抹黑成不理性的韓粉，讓大家遭受打擊心情大受影響，透過這場聚會終於知道彼此並不孤單，他也為近來的風風雨雨來向支持者們致歉，接下來會利用假日跟各地民眾接觸報告，請大家期待。



韓國瑜1日在凱達格蘭大道參加2020大選第一場大型活動“決戰2020贏回台灣”誓師大會，主辦單位估計吸引40萬人參與，超乎外界預期，接下來還有8日花蓮場及22日台中場的兩場造勢。國民黨黨內初選民調將於7月5日至15日登場，7月16日公布民調結果。



韓國瑜夫妻2日下午前往高雄社教館演藝廳出席作家白先勇總製作的“校園傳承版-牡丹亭”崑劇台灣唯一一場演出活動，由於也是韓在61造勢後首度公開露面，聚集許多媒體訪問韓國瑜的後續感想及回應，韓國瑜一人先到場露面，直到開演後李佳芬才趕到現場。



面對媒體提問“後續韓粉還有花蓮場及台中場的造勢活動，怎麼看到這股力量的凝聚？”



韓國瑜表示，實在非常感謝，因為很多支持他的好朋友，感覺到這段時間被外界貼標籤，貼成不理性的（假韓粉），到處謾罵盲目的攻擊，而被貼標籤之後，他們心情非常沮喪，甚至也很擔心（影響到韓國瑜），因此自動自發來參加昨天這場活動，來自各地的人群聚在台北的凱達格蘭大道，他們也才了解到他們自己並不孤單。



韓國瑜也向來自各地的韓粉及支持者深深的致歉，他說，這段時間的紛紛擾擾造成大家心裡面很不愉快，特別向大家致上最高的的歉意。



韓國瑜表示，後續在6月8日東台灣舉辦，以及中部6月22日的場，他都會利用假日的時間，一場一場跟當地的民眾朋友來報告，也要跟支持他的好朋友們來請益。