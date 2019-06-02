公安部：團圓系統上線三年來找回近四千失蹤兒童

中評社香港6月2日電／公安部兒童失蹤信息緊急發佈平台“團圓”系統上線三年來，共發佈走失兒童信息3978條，找回3901名失蹤兒童，找回率達98%。



這是記者2日從國務院反拐部際聯席會議辦公室、公安部刑事偵查局開展的 “關愛兒童，反對拐賣”主題宣傳活動的北京活動現場獲悉的。



新華社報道，“團圓”系統是公安部為適應“互聯網+打拐”的時代要求而開發，于2016年5月15日正式上線的。一旦有兒童失蹤信息發佈，該平台可協助公安機關第一時間將兒童失蹤信息通過新媒體和移動應用終端，推送至失蹤地周邊一定範圍內，讓更多群眾準確獲取相關信息，及時提供線索，協助公安機關儘快破案。目前，已有多家新媒體和移動應用接入該平台。



“幫助孩子建立可信任的安全人員名單”“兒童失蹤不到24小時不立案是謠言”“尋找孩子可採取‘十人四追’法”…… 在活動現場，民警將一個個防拐小常識深入淺出地傳授給了參加活動的家長和小朋友。



記者獲悉，當日，全國公安機關按照統一部署普遍開展了現場認親、採集血樣、散發反拐宣傳品、接受反拐諮詢等多種形式的反拐宣傳活動，介紹反拐工作概況和防拐常識，進一步增強社會各界尤其是兒童的防範拐賣犯罪意識，共同努力減少拐賣兒童犯罪。