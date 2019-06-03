盤點韓郭朱王拚初選　洪秀柱這樣看

洪秀柱談論國民黨內初選狀況。（中評社） 中評社台北6月3日電（記者 張嘉文、鄭羿菲）中國國民黨前主席洪秀柱接受中評社專訪，分析目前國民黨2020初選競爭者的狀況，高雄市長韓國瑜是民意代表出身，較會群眾語言，也是所謂的接地氣，鴻海董事長郭台銘因是政治素人，這部分可能比較沒法。至於前“立法院長”王金平，洪認為，以王的個性不像是會脫黨參選到底的人，但不要忽略王幾十年在政壇耕耘佈下的人脈。



洪秀柱也提到前主席朱立倫，洪感嘆，如果沒有韓國瑜、郭台銘，就是他了（指代表國民黨爭2020），人家也覺得他經驗各方面都比較合適，可是“國有國運”，人有人命，每個人的命運不同，就以她來說，她就是很看開的人。



中評社採訪團在位於新北市的中華青雁和平教育基金會專訪現任基金會董事長的洪秀柱，採訪團成員包括台灣中評社總編輯林淑玲、主任記者張嘉文、記者鄭羿菲。



以下是部分訪問全文：



中評社問：怎麼看目前國民黨初選的情勢？初選特別辦法訂定是否如王金平所言是因人設事？這對未來整合是否有影響？



洪秀柱答：我較不願談初選，現在國民黨或泛藍缺少一個沒有私心的公共平台，對外面要立刻反制或澄清人家的抹黑跟汙衊，這做得不夠，包括民進黨亂講，譬如九二共識就是一國兩制，根本胡說八道，完全兩回事，但老百姓搞不清楚，誰講一國兩制好像要毀滅台灣一樣，按造“憲法”來講，現在就是一國兩制啊，“憲法”觀念來看，我們是一個中國，但管不到大陸地區，台灣管台灣，這不是一國兩制嗎？



我們的籌碼愈來愈少，應該要到更多有利我們的條件，因為他們太大了，我們太小了，我們怎麼辦呢？就在還有籌碼狀況下，以小事大用智慧，大事小用仁，這才是解決問題的方式。



講到初選，我認為制度很重要，如果打破了，以後隨時可以改變，因人設事，那公平機制在哪裡，就沒有了，制度早定，讓所有有意參選的人有準備時間，這都是要比較無私去想各種問題，才不會引起黨內糾紛跟各種意見。



中評社問：現在各有意參選人好像覺得現在的初選辦法還可以？



洪秀柱答：也許嘴巴無奈說可以，心裡是否都服氣呢？我不指哪一個人，但大家放下私心，當時不我與時放得下，就萬事OK，沒有人時我來扛，有能者就去弄，制度定下來就定下來，我是支持全民調，但有人可能無奈接受心中服不服？初選只能出來一個人，有多少人有這氣度說來支持這個人？



中評社問：所以擔心國民黨初選後的整合問題？



洪秀柱答：其他人會不會放下，為了國民黨贏？我非常反對非誰不投，因為共同目標是拉下民進黨，這對台灣未來影響太大，如果非誰不投，最後只有一個人出來，大家都不投，人家睡覺中就當選，便宜了別人，又失去了共同目標，那何必呢？所以我支持最後那個出來的人，我對每個人心中自有評價，但從不對外講。



中評社問：能分析一下目前國民黨前兩強韓國瑜跟郭台銘優劣勢？



洪秀柱答：一個是嘴巴也許很接地氣（指韓），但可能思慮不是很周延，一個是搞企業（指郭），可能有魄力，但有時候講話出問題，像郭講話技巧跟韓比較起來可能差一點，韓因為民意代表出身，比較會群眾語言，像我們面對群眾，群眾語言會出來，人家會覺得接地氣，有激情，以前民進黨搞激情煽情跟悲情，我們不搞悲情，但選舉時怎麼激發人家激情，還有煽動大家的情緒，這韓比較行，郭可能比較不行，因郭是政治素人，可能比較沒辦法。



中評社問：王金平真的會選到底嗎？



洪秀柱答：不曉得耶，但他已經這個歲數，一定是此生最後一役，相信心中有使命感，畢竟政壇打滾多年，有其理想，且他認為已經沒有別的機會了，賭也要賭一次，大概是這種心理，當然有人在笑話他，尤其北部，但中南部可能不太一樣。我坐計程車時，很多人叫我勸王不要出來，但之前南部有朋友打電話來，說正在幫王選舉，所以不要忽略王幾十年在政壇耕耘佈下的人脈，也不要太忽視他。



但會不會真的開幹？甚至違紀脫黨？我不知道，但這幾十年來跟他在“立院”同事，他比較不像這樣的人，以他個性來講，如果是這樣恐怕今天的路也不太一樣，他就是好商量的人，所以才會被說藍皮綠骨，他是在當“立法院長”，是全院院長，怎麼分藍綠？任何事情來拜託，不管藍綠都想辦法幫忙解決。



中評社問：韓郭初選激烈，怎麼降低非誰不投的效應？



洪秀柱答：看當事人怎麼去講，我一直在舉我的例子，那年換柱（2015年10月17日國民黨臨時全代會）之後，“國父紀念館”外很多人哭，要我退黨、組黨等等，我就安撫大家，如果覺得換柱不對，國民黨不可以這樣，那就要改變國民黨，要改變國民黨不是離家出走可以改變，跟當初新黨親民黨出走一樣，出去是力量的分散，只有留下來才能改革。



我那時候事情已經發生，現在當事人要經常出來喊話，展現你的氣度，這樣大家可能會更喜歡你，我覺得朱立倫最近表現就很好，沒有氣急敗壞，事實上，沒有韓、郭，就是他了（指代表國民黨爭2020），人家也覺得他經驗各方面都比較合適，可是“國有國運”，人有人命，每個人的命運不同，我是很看開，所以坦然接受，選舉時被栽贓打壓，我都一笑置之，因為我無求，不會往心裡面去。



今天作為候選人如何去安撫，愈顯得大度，對對手絕對不要出任何一個不好聽的話，尤其黨內初選，手心手背都是肉，非什麼不投，那把民進黨拉下來的目標就忘了，不就親痛仇快，稱了別人的意，柯文哲冷眼旁觀就漁翁得利。