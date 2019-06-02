中國駐休斯敦總領事：合作是中美雙方最好選擇

中評社北京6月2日電／中國駐美國休斯敦總領事李強民1日表示，中美要共同探索新形勢下的大國相處之道。



新華社報道，美國得克薩斯州休斯敦清華大學校友會和北京大學校友會聯合主辦的第二屆美南中國高峰論壇當天在休斯敦舉行。李強民在發表主旨演講中指出，中美作為兩個大國，社會制度、發展階段都不同，兩國之間存在問題和分歧十分正常，“但分歧和摩擦不應導致零和博弈，不應以‘戰略競爭對手’定義對方，更不應導致雙方成為敵人”。



李強民說，歷史充分證明，合作是雙方最好的選擇，合作是過去40年兩國關係的主流。中美兩國利益已高度融合，合則兩利，鬥則俱傷。“尤其是在全球化時代，很多挑戰需要中美合作應對，中美關係的戰略意義不是減弱了，而是更加突出了；中美的共同利益不是減少了，而是不斷擴大了；中美合作的必要性和緊迫性不是降低了，而是更加凸顯了。”



本屆論壇以“共擔新時代責任，雙星閃耀再光輝”為主題，參會者圍繞教育、能源、健康醫療、地產投資、職業發展等展開交流。



清華大學休斯敦校友會會長王棟說：“在當前新的形勢下，清華、北大兩個校友會再次聯手主辦高峰論壇活動更具時代意義，體現新時代擔當精神。”



北京大學休斯敦校友會會長趙婉伊說，無論政治風雲如何變幻，國際合作和交流是大勢所趨。“我們會繼續努力，促進中美雙方加深理解，加強交流。”