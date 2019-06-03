61凱道造勢後　韓、蔡隔空叫陣

韓國瑜。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月3日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍高雄市長韓國瑜1日參加台北府前凱道2020造勢時批評民進黨政府的外交是凱子外交並拋出“發財外交”的說法，蔡英文也回敬韓國瑜不要喊口號，應專心市政。



韓國瑜2日受訪進一步指出，蔡執政三年來百姓過得苦不苦，2300萬民眾心中都有一把尺，騙不了人，執政者要苦民所苦，重點是廣大的人民的感受。韓也說，市政不敢鬆懈，未來一定會全力以赴，一天當兩天用。



針對媒體問，61造勢後若被綠議員要求辭市長？”韓國瑜表示，所有議員的發言他都尊重，明天議會還有總質詢，相信會有議員提出類似的問題，他會提出答覆。



韓國瑜1日在凱達格蘭大道參加2020大選第一場大型活動“決戰2020贏回台灣”誓師大會，主辦單位號稱有40萬人參與，超乎外界預期，接下來韓國瑜也允諾參加8日花蓮場及22日台中場的造勢。國民黨黨內初選民調將於7月5日至15日登場，7月16日公布民調結果。



韓國瑜2日下午出席在高雄社教館演藝廳舉行，文學家白先勇總製作的“校園傳承版－牡丹亭”崑劇演出，並受訪。



媒體詢問蔡英文批評“發財外交”是喊口號，對此韓國瑜則回應，這三年來台灣人民過得苦還是不苦，台灣人民覺得未來的前途是光明還是一片黯淡，2300萬民眾心中都有一把尺，騙不了人，真的騙不了。



韓國瑜說，太多人擔心整個台灣的未來，所以執政者手上有權力、有資源，真的要苦民所苦，他內心的期待是如此，所以嘴巴上批判，那不是重點，重點是真正我們廣大的人民的感受，這個感受是最重要。



另外針對蔡英文要韓拚市政一事，韓國瑜回應，他身為市長的施政絕對不敢放鬆，一定會全力以赴，真的以後每一天都當兩天用。而有關賴清德要蔡英文拚“國政”事情，韓國瑜則不予評論。



媒體也關切藍委蔣萬安上台挺韓又遭到網友洗版情況，韓國瑜表示，各地民意代表、意見領袖來就是都歡迎，也是希望真的認同及支持他的“台灣安全、人民有錢”理念。韓也說“我們真的是希望台灣的未來一片的陽光一片的燦爛，我們趕快走出陰霾，不能繼續困在一個島內，這樣是不行的。”



而針對市政議題，高雄市目前傳出登革熱疫情引起民眾注意，韓國瑜也指出，目前已經跟衛生局長談過，要求環保局、也調動義工、警義消、民防一起投入防治工作，控制登革熱千萬不能爆發出去。



韓國瑜跟白先勇碰面對談《牡丹亭》引起部分文化界人士反彈，韓國瑜也說，推動文化界活動一定是不遺餘力，若文化界人士有個別的一些看法，他都予以尊重。