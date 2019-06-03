洪秀柱看柯文哲：兩岸一家親也是拖字訣

洪秀柱談論其觀察下的柯文哲。（中評社） 中評社台北6月3日電（記者 張嘉文）中國國民黨前主席洪秀柱接受中評社專訪，談到可能參選2020的台北市長柯文哲，洪表示，柯是絕頂聰明的人，但很投機，可以從墨綠再去兩岸一家親，怎麼親法又不說清楚，所以他的成功是建立在模糊中，也能藍綠通吃，民眾是淺碟型的，大家可能很喜歡，但剝掉這一層，一直問一直問，才真正理解這人是什麼品牌。



中評社採訪團在位於新北市的中華青雁和平教育基金會專訪現任基金會董事長的洪秀柱，採訪團成員包括台灣中評社總編輯林淑玲、主任記者張嘉文、記者鄭羿菲。



以下是專訪部分全文：



中評社問：無黨籍台北市長柯文哲在經營自己品牌，怎麼觀察柯文哲這個人？



洪秀柱答：覺得他很投機，柯是絕頂聰明的人，但很投機，可以從墨綠到再去兩岸一家親，怎麼親法又不說清楚，他在經營個人品牌沒錯，但要看個政治人物要檢視其言行跟政績那才算數，他立場不是很清晰，那從政績看，有無在治理能力上凸顯他的一套，他用人就出問題，下面一級主管換那麼多，四年講不出政績，如果講不出做什麼事情，就是沒有治理能力，但年輕人喜歡他，因為沒有深入了解他，要問他，認為未來兩岸走向是什麼呢？如果他禁不起一再挖掘問題，那就是沒有立場，所以他成功是建立在模糊中，品牌就是模糊，所以藍綠通吃，民眾是淺碟型的，大家可能很喜歡，但剝掉這一層，一直問一直問，才真正理解這人是什麼品牌。



中評社問：如果柯文哲當選，“兩岸一家親”能做為穩定兩岸的論述？



洪秀柱答：這是另外一種拖字訣，不會去得罪大陸，但他會不會從根去解決台灣，不會，因為那會得罪深綠，所以也是採取模糊，但我一再強調，這種路能走多久，會對兩岸發生什麼影響，是年輕人該好好去想的，我現在能做的就是不斷的講，所謂的喚起民眾方式，讓大家有思考問題的空間，不見得要相信我，可我講的話最起碼可以想一想。