日本首相安倍擬12日訪伊朗當調人

中評社香港6月2日電／日本首相安倍晉三預定12日訪問伊朗，會見國內分屬2派的領袖、總統羅哈尼及最高領袖哈米尼，盼調解伊朗與美國緊張關係。安倍若順利成行，將是日本現任首相時隔41年再訪伊。



日本每日新聞報道，安倍預定12日到14日訪問伊朗，並有意與伊朗最高領袖哈米尼會談；如順利舉行，將是日本首相首度與哈

米尼會面。



安倍希望透過親自訪問伊朗，扮演美國與伊朗緊張關係的調人；因此，安倍此行不光跟總統羅哈尼會面，跟哈米尼進行協議對調解美伊關係不可或缺。



中央社援引報道，日本政府相關人士透露，安倍預定12日與羅哈尼會談、13日跟哈米尼會面。



關於美伊關係，5月16日伊朗外交部長查瑞夫突然訪日，向安倍表達伊朗立場；美國總統特朗普5月27日跟安倍會談時，對與伊朗友好的日本擔任調人表達期待之意。



安倍立場是希望伊朗能緩和與美國間關係，並跟美國進行對話。日本外務省官員說，中東情勢一旦陷入混亂，對全球經濟都將產生巨大影響。



伊朗國內分為兩派，羅哈尼領導的穩健派與哈米尼領導的對美強硬派，雙方目前關係也很緊張。日本首相官邸相關人士說，羅哈尼要整合國內不同意見並非易事，強調安倍此行為何要與哈米尼會面的意義。



只不過，哈米尼5月29日強調“不跟美國談判”，指與美談判對伊朗有害，所以安倍要說動哈米尼跟美國展開對話，也並不容易。

安倍若順利前往伊朗訪問，將是日本現任首相從1978年福田赳夫以來，時隔41年再訪伊。