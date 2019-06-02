新疆邊城農牧民“轉崗”生態護林員

中評社香港6月2日電／一年前，賽買提·熱扎克還是新疆伊犁哈薩克自治州察布查爾錫伯自治縣海努克鄉阿熱吾斯塘村的農民，如今，他“轉崗”成為一名生態護林員，每天的工作是養草、護林。



成為護林員後，賽買提·熱扎克每年有1萬多元的補貼金，“除了夏天忙碌外，冬天還能打零工掙錢，真是一舉兩得。”對於新身份，他十分滿意。



據新華社報道，自2017年起，察布查爾錫伯自治縣持續推動30萬畝生態扶貧林建設工程，由察布查爾生態扶貧投資發展有限公司負責種植杏樹、蘋果和西梅等經果林。



為助推脫貧攻堅，2018年，當地依託30萬畝生態扶貧林建設工程，選聘建檔立卡貧困戶，每人負責50畝生態扶貧林地田間管理。截至目前，已有310名護林員獲聘“上崗”。



察布查爾生態扶貧投資發展有限公司總經理秦安川介紹，生態林未掛果期，由公司“托底”為每位護林員每月補貼1000元。“再過兩年，生態扶貧林就能掛果盈利，屆時三成的收益歸貧困戶所有。”



“生態扶貧收入完善了貧困戶的脫貧保障網，30萬畝扶貧林確保了全縣貧困戶能順利就業。”察布查爾錫伯自治縣扶貧辦主任艾嘉瓊介紹，“一人護林，全家脫貧”在當地正成為現實。



新疆地域廣闊，森林、草原、荒漠等自然資源都是非常寶貴的生態系統。近年來，不少貧困縣市將生態建設與促進貧困戶就業相結合，探索“生態+扶貧”模式，讓生態環境與貧困人口“雙受益”。



目前，新疆共有2.1萬名生態護林員，共同守護著915萬畝森林、92萬畝濕地、40萬畝沙化土地。