外媒：關稅戰烽火遍地　特朗普核心幕僚跳腳

中評社香港6月2日電／美國總統特朗普關稅戰遍地烽火，他今天推文替自己所為辯護，說“關稅誠然是個美麗的字眼”；但包括女婿與美國貿易代表等核心幕僚都為此跳腳。



貿易緊張擴大，使過去幾週資產價值縮水。標普500（S&P 500）指數已從5月初的歷史高點狂瀉6.5%，來到今年最差；道瓊工業指數也迎來第6個單週下滑，為2011年以來最長。



中央社綜合外電報道，知情人士透露，特朗普決定對全部墨西哥銷美貨品加徵5%關稅，並將此當成落實競選承諾的美墨邊牆資金來源。但特朗普拿關稅來嚇阻墨西哥移民湧向美國，已讓部分自己人跳腳。



正出訪中東的特朗普女婿庫許納特別打電話回國，稱片面對墨西哥加徵關稅，恐危害美國與加拿大、墨西哥所達成的新版北美自貿協定；庫許納堅稱自己仍有辦法能直接跟墨西哥合作，解決移民危機。



而在橢圓形辦公室，美國貿易代表萊特海澤也在遊說，想擋下對墨西哥加徵關稅。他也擔心美國橫加對重要貿易夥伴墨西哥加徵關稅，將顛覆本就脆弱的美加墨貿易協定；目前這份協定尚待國會審查。



只不過庫許納、萊特海澤等人的反對根本動搖不了特朗普，尷尬的是庫許納反而還被叫去通知墨國官員，美國將加徵關稅一事。



國際貨幣基金（IMF）首席經濟學家戈匹納斯5月與他人共同執筆的一篇IMF部落格貼文指出，美中兩國的消費者無疑是貿易緊張下的輸家；美國國家經濟研究局（NBER）一篇工作報告指出，關稅將直接反映在進口貨品的國內價格上。



馬來亞銀行金英控股公司資深經濟學家蔡學敏表示，貿易戰會帶給大部分國家顯著的貿易破壞，“許多國家，特別是包括新加坡在內一些較開放的出口導向市場，會有滑向衰退的風險。”