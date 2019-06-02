惠英紅：一樹繁花別樣紅

中評社香港6月2日電／她，22歲就拿到最佳女主角獎項，曾是“香港最賣座的武打女星”，風光無限；她，曾經無片可拍成“邊緣人”，走投無路到試圖自殺，跌入谷底；她，在2005年以45歲的“高齡”復出，以絕地反彈的姿態頻頻出擊——在2009年到2019年這十年間，她攬下了包括台灣電影金馬獎、香港電影金像獎、亞洲電影大獎等20多個獎項，也重新站上了人生的高地。



她是香港電影女演員惠英紅。在歲月裡烤過，在時間裡熬過，如今，所有的過往都零落成泥，滋養她在人生半百的年紀，開出一樹繁花別樣紅。



如戲人生 兩次獲獎相隔28年



新華社報道，出現在記者面前的惠英紅，一襲粉綠色長裙，妝容精緻，身姿綽約，說起話來笑意盈盈，眼波流轉。



過往，在她的眼裡已是雲淡風輕。只有當她說起，“嘗過了高點，再下來嘗最苦的，慢慢再從50歲往上爬，這裡面的甜酸苦辣，沒嘗試過，你沒辦法知道那個味道”，微笑的眼睛裡才隱約有淚影閃爍。



惠英紅從小就有個電影夢。因為家境貧困，她13歲開始去夜總會表演中國舞。“那個時候，很多電影公司星探都是在夜總會挑演員，我跳舞就是想被星探發現。”



17歲，惠英紅被導演張徹發掘，簽約邵氏影業，在1977版《射雕英雄傳》裡飾演女二號穆念慈，由此開啟影視生涯。



1982年，22歲的惠英紅因為武俠電影《長輩》拿到了人生第一個最佳女主角獎項，也成為香港電影金像獎史上迄今唯一一個靠“打女”角色獲此殊榮的演員。此後，惠英紅叱吒影壇，成為響徹香江的一代“霸王花”。



造化弄人。隨著上世紀九十年代武打片逐漸式微，已經被公司和觀眾定型為“打女”的惠英紅幾番轉型無望，逐漸淪為無片可拍的“邊緣人”。從風光無限到無人問津，巨大的心理落差，加上多年拍打戲落下的一身傷病，讓惠英紅患上了嚴重的抑鬱症。她閉門不出，甚至吞下安眠藥，但幸好被搶救了回來。



“上天不讓我走，我就好好活！”重生的惠英紅終於放下自尊，2005年低調復出，開始在電視劇裡出演各種小角色。



2009年，惠英紅在電影《心魔》中飾演一個對兒子有極強控制欲的悲情母親。



一年後，她憑此角獲得香港金像獎最佳女主角。“當時聽到我的名字，我愣住了，不敢有任何反應。等確定是我之後，整個人完全崩潰了，一路哭著上台，真的很丟人！”手捧獎杯，她百感交集，“這是我生死攸關的一個獎項，我惠英紅有機會了！”



這一年，她50歲，距離上次獲獎已經整整28年。