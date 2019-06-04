胡逸山答中評：東南亞不想在中美間選邊

新加坡國際事務研究所高級研究員胡逸山（Ei Sun OH）（中評社 郭至君攝） 中評社新加坡6月4日電（記者 郭至君 徐夢溪）新加坡國際事務研究所高級研究員胡逸山（Ei Sun OH）在香格里拉對話會上接受中評社記者的專訪，就中國防長魏鳳和的講話以及美國最新出台的印太戰略報告等問題回答了提問。



胡逸山表示，這是中國在八年以來再一次的請國防部長來出席香格里拉對話會，當然魏將軍談話的那種表自信肯定是比美國的沙納漢代理部長要好得多了，魏部長對課題的掌握能力都相對的比較好。那麼至於他所闡述的中方的各項立場，其實也是中方的一貫以來的各種立場，由國防部長來講，它的威力就不太一樣了。“我看魏部長也很正面地回應了美方在過去兩天對中方所做出的一些指責。你看昨天沙納漢他是把傳統上美國對中國在戰略上的一些指責，再加上近來中美貿易戰對中國的指責，加起來炒成一碟菜來批評中國，那麼魏部長也正面的，針對美國的這些指責給了一些回復。在應對現場的提問的時候，我們也看到魏部長是信心十足的，處變不驚，不只是泛泛之談，也會有一些各種的詳情，所以這一點做得不錯。”



關於台灣問題，胡逸山表示，特朗普政府對於台灣問題的確可能是想讓台灣有更大的國際活動空間，那麼中方在這方面的立場應該是不允許的了，所以魏將軍說即便不能和平解決，就由解放軍來解決，這個是一個非常強硬的立場。那麼就要看海峽兩岸以後如何溝通了。



美國代理防長沙納講話的同一天，美國出台了首份印太戰略報告，對此，胡逸山表示，這印太戰略其實提出來已經第三年，每一年我們很期待美國防長會提出印太戰略會有些什麼具體的一些比較實質性的內容，可是每一年我們都很失望的，包括昨天即便是提出來那一份所謂的報告，也坦白說沒有什麼新意，主要就是把美國目前在亞太或是他所謂的印太地區的各種軍力部署，各種軍事聯盟羅列出來，統稱為印太戰略。相比之前奧巴馬時代所提出來的再平衡、重返亞洲是截然不同的，模糊很多。“印太戰略我看主要是，除了所謂軍事聯盟軍事部署之外，第一，跟國會要更多錢，然後第二，在美國在本區域的這些夥伴們每人也要出錢，我看主要是圍繞在出錢，大家都要出錢，國會要出錢，然後美國的盟友也要出錢，所以這個就變成很扭曲的一種戰略，這不叫戰略，這個叫做預算案。”胡逸山直言。



關於李顯龍總理在今年香會上的開幕演講的感受，胡逸山表示，“李顯龍總理所做的，其實在很大程度上是代表了東南亞國家的一些看法。主要有兩點，第一，我們希望不選邊站，要在中美的，在本區域的博弈中，我們希望不要被逼成去選邊站。第二就是，在這樣的一個基礎之上，我們很樂意作為中美溝通的一個平台，在香格里拉對話會或者是其他的國家的一些所提供的平台上互相溝通，所以主要是這兩點。”