韓妻李佳芬打破沈默　諷吳子嘉好像住我家

李佳芬受訪時跟媒體有說有笑。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月2日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍高雄市長韓國瑜跟妻子李佳芬1日合體參加台北府前凱道造勢活動，讓美麗島電子報董事長吳子嘉爆料韓有婚外情及吵架謠言不攻自破。韓夫妻倆2日也一起出席高雄活動，李佳芬首度對外回應此事笑說，傳言聽聽就好，還酸吳子嘉好像住他們家，讓家裡突然變得好擠，也建議吳去看心理學的書《阿德勒的自卑與超越》。



韓國瑜和李佳芬2日下午前往高雄社教館觀看《牡丹亭》演出，韓國瑜提早一個多小時先跟主導演出的文學家白先勇會面及參加導讀會，開演不久即起身離去，李佳芬則是開演後才趕到，兩人在休息室有碰到面。



李佳芬搭車從社教館前門抵達時，立即被久候的媒體上前堵訪，李佳芬看起來氣色及心情相當好，沒有受到連日傳聞影響。媒體詢問昨天一起參加造勢是不是曬恩愛？李佳芬說“很正常啊，沒什麼。”



李佳芬也笑容滿面的連說了好幾次“上凱道真的很感動”，她都偷偷擦淚了一下，不敢再撐，怕自己會太失態。她也說現場人潮“真的擠的有點會透不過氣了”。走到一半她還蹲下來跟粉絲及小孩子互動，展現親切的一面。



對於吳子嘉的爆料，李佳芬也說“這傳言笑笑就好”，但她話鋒一轉立刻虧吳子嘉“他好像住我們家喔！覺得霎那間我家變得好擠，好多人擠進來的感覺！”她還推薦吳子嘉去看一本，心理學的書《阿德勒的自卑與超越》。



韓國瑜活動前受訪時說，妻子李佳芬在跑公益活程，這兩天她研究最新的農藥政策是否對農民產生影響，只是都沒有特別張揚，希望外界不要想太多。