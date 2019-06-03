社評：韓國瑜造勢大爆棚的盲點

中評社台北6月3日電（評論員 林淑玲）中國國民黨高雄市長韓國瑜6月1日參與在台北市府前凱達格蘭大道造勢大會，人氣沸騰，暴雨都打不散，主辦單位宣稱有40萬人到場。這是韓國瑜參選2020起手式，也是國民黨首度出現的初選大造勢，激情過後，也出現若干盲點。所謂國民黨初選已結束，或2020穩了等等說法，都還存在很多變數。



61府前造勢人數，主辦單位宣稱40萬人，挺韓立場鮮明的《中國時報》寫30萬人，《聯合報》稱逾10萬人，差距甚大。但可以確定，經過這場造勢考驗，證明韓國瑜是國民黨第一戰將。這也達到了韓欲以大型造勢來證明他的人氣沒退，韓粉沒散，不怕郭台銘挑戰的目的。國民黨初選民調7月5日至15日登場，韓郭二搶一的格局已定，其他四位毫無機會。



值得注意的是，這波挺韓造勢的幕後推手組合相當複雜，各自懷有政治目的。例如已曝光的“國會政黨聯盟黨”2018年10月才成軍，黨主席妙天禪師號稱有動員30萬票實力，想從宗教跨足政治進入“立法院” ；因案剛出獄的前花蓮縣長傅崑萁想要選“立委”，維持傅家在花蓮一席縣長、一席“立委”的實力；以及台中大甲鎮瀾宮董事長顏清標也想進一步擴大影響力。挺韓指揮部的火力集中在7月5日初選民調前，還將舉辦6月8日花蓮場造勢、6月22日台中場，也藉此讓幕後推手走到幕前，讓韓提前扮演母雞的角色。



簡而言之，這系列挺韓造勢亦是因幕後推手有需求，才可能調動大量的財力、物力來做這麼大的動員。外界也在關注，背景複雜的推手會不會影響到韓國瑜的形象。



藍綠自有初選以來，從未在初選階段就辦這麼大的活動，韓國瑜這是第一次，之前沒人這麼做除了資源因素，也與選舉遊戲規則有關。國民黨這次初選是全民調決勝負，特色是沒有保障自身黨員發言權，如果抽樣做得好，所抽出來的電話樣本理應符合台灣選民基本盤，意即藍綠各四成上下，其他是中間選民或無黨籍。現在韓國瑜聲勢一飛沖天，執行初選民調時，很容易會招致非藍軍干擾，灌票給第二名候選人。如果正藍軍只佔民調抽樣的四成上下，其他都是“來鬧的”，韓提前聲勢沖天對初選未必是好事。



這其實是任何初選民調都可能遇到的問題，之前也有人討論過，民進黨賴清德先前支持度領先很多，初選民調時藍軍選民可能會灌給蔡英文，現在蔡賴支持度縮小，對手就較難使出干擾戰術。國民黨現在韓聲勢愈來愈強，可能拉大與郭台銘距離，且不排除藍軍支持者也會操作棄保，王金平、朱立倫支持者最後有可能轉向。



更矛盾的是，現在韓國瑜和幕後推手都希望7月5日民調前聲勢拉愈強愈好，相較於其他對手都沒有辦大型造勢，韓61府前號稱40萬人，68花蓮，還有622台中，這三場大造勢辦下來，氣勢簡直可以衝上天。不過這不是大選，是初選，選舉老手王金平在韓大造勢後提到“韓市長高人氣用對地方就不得了”，雖帶有酸味，也點出部分問題。



還有一點，韓國瑜日前在高雄市議會備詢時提到要恢復退休公教年金改革，也很容易在選舉發酵。根據過去這段時間的民調分析，韓的支持者以中老年居多，偏顯性，韓6月1日府前造勢基本可看得出來。退休年改在台灣社會一直是很對立的議題，當事人和非當事人論點兩極。韓打出恢復舊制年金對他要爭取非公教、年輕選票將是挑戰；但可以在初選鞏固深藍支持者，讓郭台銘難以越雷池。



韓粉聚攏拉高人氣後，韓國瑜接下來要面對的是“黑韓”、掣肘高雄市政的力量會更大，讓他更難好好做。韓如何一邊顧好高雄施政品質，一邊拚選舉將是他很大挑戰。韓國瑜是台灣選舉史上的奇才，累積了許許多多的不按牌理出牌，接下來要看霸氣郭董的回應，還有郭與王金平、朱立倫之間的合縱連橫。國民黨初選從來沒選得這麼懸疑過。大家拭目以待，先別急著下結論。