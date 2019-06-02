白先勇領軍　兩岸學生崑劇牡丹亭高雄演出

知名作家白先勇總執導的校園傳承版崑劇《牡丹亭》2日在高雄社教館演藝廳演出。（中評社） 中評社高雄6月2日電（記者 蔣繼平）文學家白先勇總執導的校園傳承版崑劇《牡丹亭》2日在高雄社教館演藝廳演出，由台灣與北京10多所大學甄選的學生合力演出，吸引了上千位喜愛崑曲的民眾慕名而來，傳承中華傳統文化之美。



“校園傳承版《牡丹亭》”演員來自兩岸，原本均為崑曲素人，經由北京大學藝術學院及蘇州崑劇院專業演員及樂師親自傳授指導，不遜專業演員。該劇已於大陸及香港各地巡迴演出，掀起校園崑曲熱潮。



中國國民黨高雄市長韓國瑜出席活動時表示，感謝白先勇將牡丹亭帶來高雄演出，並特別請趨勢科技執行長陳怡蓁安排，將北大校園傳承版《牡丹亭》”帶來台灣，並只在高雄演出一場，表達對於高雄的支持。



本次牡丹亭演出前，由白先勇親自為所有觀眾導聆，讓大家能更深入瞭解崑曲牡丹亭之美。牡丹亭是明代劇作家湯顯祖的代表作，創作於1598年，描寫了大家閨秀杜麗娘和書生柳夢梅的浪漫生死之戀，全劇有情人終成眷屬，以歡喜收場，是一首歌誦青春、歌誦愛情、歌誦生命的史詩。



2004年白先勇集結眾人之力重製“青春版《牡丹亭》”，在傳統基礎上融入現代元素的崑曲，世界首演在台灣國家戲劇院，並積極於全球各地巡演，掀起一陣崑曲復興熱潮。這波熱潮持續於校園累積發酵，2017年由北京大學崑曲傳承與研究中心策劃主辦《牡丹亭》校園傳承版的製作。



2018年4月在北京大學首次公演，廣獲好評，隨後在北京各大校園、天津、南京、蘇州、撫州、香港等地巡演，也刮起一陣崑曲旋風，白先勇認為這樣成功的演出正為這些年崑曲復興運動豎起一道新的里程碑。這次來台演出，也以精湛的演技與樂聲，折服現場每一位觀眾。



崑曲已被聯合國教科文組織列為“人類非物質文化遺產”，是中國戲曲的劇種之一，發源於元末明初的蘇州府崑山縣（今江蘇省蘇州市崑山市），起初流行於江南一帶，明清全盛時期堪稱為“國劇”，影響所有後出之地方劇種，故素有“百戲之母”之美譽。崑曲以曲唱為中心，其舞台演出形式亦稱“崑劇”，因表演手段豐富、身段具備高度舞蹈性，與唱腔、曲詞扣合得嚴絲合縫，形成精緻的藝術規範。