中評關注：韓流再起　為何柯仍老神在在？

柯文哲深入宜蘭農家搏感情。（中評社 資料照） 中評社台北6月3日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨高雄市長韓國瑜參與6月1日在台北府前凱道舉辦的“決戰2020，贏回台灣”誓師大會（61挺韓大會師），韓流並未退潮是鐵一般的事實。不過，被視為可能角逐2020的無黨籍台北市長柯文哲事後調侃韓的致詞，仍舊一副老神在在的模樣，究竟是何原因，令人好奇。



韓粉在61挺韓大會師中歷經兩波大雨而不退，熱情挺韓的舉動，被外界解讀是韓國瑜通過國民黨內初選的門票，參與的韓粉人數多寡，是外界熱烈討論的話題，有媒體宣稱當天有40萬韓粉，但民進黨野百合學運代表人物之一的台北市議員梁文傑則指出，“我們在凱道辦了多少年的活動，容量就是7.5萬人，誰不知道呢？”儘管61挺韓大會師的參與人數引起各界爭論，但不可諱言的是韓國瑜在黨內初選階段打出了一手好牌。



不過，被視為勁敵的柯文哲對61挺韓大會師的態度始終“不太在意”，不僅1日前進宜蘭行腳，安排了一整天的綿密行程，也深入農家與農民在田間共進早餐搏感情、體驗農村生活接地氣。 柯更對記者說，“台北市一年有2000多場陳抗活動，這個還好”，隔天2日受訪時，柯文哲也調侃韓國瑜的致詞，“‘中華民國’不要粉身碎骨就好了”、“他不知道什麼是發財外交，所以韓主張把“‘外交部’併入外貿協會？”



柯文哲老神在在的模樣著實令人好奇，原因無他，其一，2018台北市長選舉，代表國民黨的丁守中也在凱道辦過造勢，當時參與的民眾約3萬人，也就是說，若如梁文傑所述凱道容量是7.5萬人，那麼就有近半的民眾是在雙北對國民黨有好感的，中南部動員北上的韓粉，可能沒有想像中多，不比去年韓國瑜三山造勢一輛遊覽車都沒有的盛況。



其二，台北市警察局雖對外表達“沒有統計人數”，但身為台北市長的柯文哲想必是有辦法掌握到現場人數數據的，或許這項數據在柯看來就是“一般般”，而且別忘了，國、民兩黨的初選程序還未結束，就算韓真的通過初選，未來如何整合黨內挺郭、挺朱、挺王的人馬，都還是未知數，柯文哲現在的確有本錢繼續“看戲”。



其三，觀察61挺韓大會師的參與民眾，多數是中、老年人，而年長族群向來都不是柯文哲的“鐵盤”，而是國、民兩黨競逐的票源，柯的支持者多數還是以年輕人居多，因此61挺韓大會師恐只傷到民進黨，對於柯文哲而言，算是分毫為傷，甚至也有網紅現場拍攝訪問現場正妹的影片，結果發現只是來看熱鬧的“柯粉”。