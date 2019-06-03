中國大媽，冉冉升起的消費新星

中評社北京6月3日電／這些我們沒有關注到的巨大消費熱情，創造著充滿活力的消費市場，有太多的市場空白等待填補



如今，一提到消費，不少人想到的就是年輕一代的消費，似乎抓住了年輕人就抓住了未來的錢袋子。但在多元的商業社會裡，每一個細分市場群體都有其價值，而且可能是被低估、待挖掘的富礦，比如大媽們。



中國大媽們給人印象最深的就是喜歡跳廣場舞和熱衷省錢大比拼。中年以上的人因其貨比三家、過於理性而為商家所嫌棄。而年輕人則敢花敢窮，追逐時尚潮流，超前消費。網紅店的紅火也依賴那些願意排一兩個小時的隊去追捧飲品店“某茶”、糕點店“某師傅”的年輕人。



但也不盡然。



據報道，一位跳廣場舞的大媽一條舞裙就花費了4000元，而這只是她衣櫃中幾十條舞裙中的一條。該大媽已經在定制舞裙上花費了6萬元，這樣的阿姨在大媽中絕非僅有。對於跳廣場舞的中國大媽們來說，舞衣舞鞋成為剛性需求，一些爆款月銷量甚至能達到上萬件。《中國廣場舞行業研究報告》顯示，服裝、音箱、看戲機這三種和廣場舞相關的產品，在淘寶上的月銷售額超過2500萬元，而線下銷售額保守估計至少是線上銷售額的10倍。繼馬拉松比賽成為一個產業之後，從全國到不少地方縣城，年年舉辦的廣場舞大賽正在衍生出巨大商機。據初步測算，目前全國保守估計廣場舞人數在1億左右，廣場舞市場高達20億元，這其中，大媽們的貢獻功不可沒。



不只是廣場舞，大媽們真實的消費世界遠比我們想象的精彩。購物、旅遊、理財、保健……你一定見過結伴出行、在花叢中揮舞五顔六色的絲巾擺姿勢的大媽們。她們對於生活的熱情和美的渴望令人驚嘆。



而且，以大媽為代表的中老年人使用網絡的比率在顯著上升。2018年7月，深圳大學與騰訊研究院開展了一項針對老年人與新科技的研究，共同發布的調查報告《吾老之域：老年人的微信生活與家庭微信反哺》顯示，老年人開始積極融入數字世界。在調研的1399位老年人中，近半數（49.6%）的老者已經接入微信。



再來看一家小程序創業公司的故事。這家公司通過做一款操作極簡的軟件，把照片和小視頻輕鬆轉成配樂視頻，並借助這些內容形成互動社區。令創業者意外的是，基於微信生態提供操作極簡的相册製作服務受到了中老年人的追捧，用戶中的中老年人比例一度超過80%。公司連續半年每個月用戶量實現20%以上的增長，目前已經成功進行了2500萬美元的C輪融資。抓住了中老年人的新商機後，這家公司做的小程序中上線了一些收費課程，包括中老年用戶喜愛的簡筆畫、攝影技術等。這些課程上線以來，購買量一直在高速增長。嘗到了中老年消費者的甜頭，這家公司信心滿滿，將繼續開發一系列操作極簡的產品，來滿足這個群體的其他需求。



國家統計局的數據顯示，2018年我國60周歲及以上人口為24949萬人，占總人口的比重為17.9%，其中65周歲及以上人口為16658萬人，占總人口的比重為11.9%。我國正在加速進入老齡化社會。如果能針對這個群體的需求，深入開發購物、旅遊、理財、美容、養老、保健等多個領域，將是一個萬億級體量的市場。



社會學家研究發現，由於退休後不再有職場壓力，並且孩子長大成人不再需要付出巨大精力，人們會在60歲前後迎來“解放階段”，產生挑戰新活動和新角色的能量，發展自己的潛能，做自己想幹的事情。尤其是上世紀五六十年代出生的群體走入退休階段，這個群體比過去的中老年人擁有更加開放的思想，更加積極享受生活，對精神和物質的消費欲望也更強。而且不少人通過運動變得健康後，出手也變得更大方。



但目前對於老齡化社會的關注，更多是放在養老或者醫療等方面，對中老年群體的消費需求關注不多。即使有創業項目也大多集中在中老年用品、養老、醫療器械等傳統領域上，關注中老年生活娛樂等其他方面的項目較少。



也許看看我們的鄰國會給人更多啟發。日本老年消費市場規模已經超過8000億美元，其中日本商業養老機構消費額只有幾百億人民幣，而其他主要老年細分領域消費規模幾乎都超過機構養老市場，這些領域包括老年文化消費、娛樂消費、旅遊消費、服裝消費、健身消費、寵物消費……



日本發現中老年女性的消費潛力巨大。根據資生堂的調查結果，日本50歲以上女性化妝品消費金額占市場總額的46.7%。而源於美國的針對女性服務的健身中心Curves，10年時間在日本發展到了1625家門店，會員人數迅速成長至71萬人，會員的平均年齡為61歲，可以說，日本大媽們撐起了Curves的快速發展。



其實，不僅是以大媽為代表的中老年群體，還有所謂的小鎮青年、低線城市、單身群體，這些名詞背後蘊藏著我們沒有關注到的巨大的消費熱情，創造著充滿活力的消費市場，有太多的市場空白等待填補。



行動起來，讓消費更精彩，生活更美好！



來源：新華網 作者：李予陽