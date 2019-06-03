全面強化競爭政策　實現“三大轉變”

中評社北京6月3日電／競爭是市場經濟的本質，是激發市場活力的根本，是擴大市場開放的動力。經濟參考報發表評論員遲福林文章指出，以“三大轉變”強化競爭政策的基礎性地位，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用和更好發揮政府作用，是當前優化營商環境的基本要求和重大任務。



第一，實現經濟活動由地方政府間競爭向企業主體間競爭轉變。在財政分權、GDP考核等尚未完全消失及經濟增速下行壓力加大的背景下，地方政府間的競爭以及由此導致的地方保護現象在某些領域仍然存在，並成為阻礙企業主體公平競爭的重要因素。



從現實看，不同市場主體在競爭中仍然存在著某些事實上不平等甚至嚴重不平等的問題。要改變某些不平等的政策與規定，使各類企業平等獲得資源要素；在強化知識產權保護的同時，建立完善產權保護的相關制度。當前，中央公布了一系列進一步放寬市場准入、降低企業稅負的舉措。“降成本”的重點和難點更在於通過系統性制度變革降低制度性交易成本，例如全面實施企業自主登記制度與簡易注銷制度，取消企業一般投資項目備案制，盡快推廣企業法人承諾制，破除某些不合時宜的行政審批和行政管制，由此實現企業“自由生”、“自主活”和“自由死”。



第二，實現經濟政策由以產業政策為導向向以競爭政策為基礎轉變。以競爭政策為基礎，並用競爭政策協調產業政策及相關經濟政策，是市場經濟發展的趨勢。當前，某些產業政策帶來抑制創新及不公平競爭等負面效應逐步凸顯。例如，在行業准入、項目審批上還存在某些過度保護現象，民營企業在有的領域難以實現市場平等競爭。



為此，強化競爭政策的基礎性作用，要推進產業政策由差異化、選擇性向普惠化、功能性轉變。一方面，要改變以往以傾斜性的行政力量對市場資源的直接配置，大幅減少現有中央各部門、地方產業補貼與扶持項目；另一方面，制定適用產業扶持政策的負面清單，將產業政策嚴格限定在具有重大外溢效應或關鍵核心技術領域。同時，明確新制定的產業政策以不妨礙公平競爭為基本原則，加強競爭環境的優化和創新動能的培育，通過強化競爭，使得各類企業主體提高產品與服務質量，使得創新主體不斷增強自主創新活力。



第三，實現市場監管重點由一般市場行為監管向公平競爭審查轉變。以完善公平競爭市場環境為重點的市場監管變革，既涉及監管職能的調整，也涉及監管理念的變革，還涉及深層次的監管權力結構調整。當前，“監管盲區”、監管缺位及某些監管過度等問題仍然突出。適應市場化改革需求，強化競爭政策的基礎地位，要把公平競爭審查作為市場監管的重中之重。



為此，應強化市場監管機構對公平競爭政策的審查。建議由國家市場監管總局或國務院反壟斷委員會牽頭系統清理現行涉企政策中妨礙民營企業發展、違反內外資一致原則的規定，強化新出台經濟政策的公平競爭審查，把反行政壟斷作為市場監管機構的重要職責。



適應我國服務型經濟以及服務型消費快速增長的大趨勢，要盡快實現市場監管的主要對象由商品為主向服務為主過渡，加快生活性服務業領域、生產性服務業領域的監管標準建設，形成我國服務業監管標準體系。例如，滿足人民日益增長的美好生活需要，率先在人民群眾高度關注的食品、藥品、金融等服務業領域實現監管標準、行業標準與國際接軌。



