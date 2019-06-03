緊緊扭住技術創新戰略基點

中評社北京6月3日電／中央提出，技術創新是企業的命根子。擁有自主知識產權和核心技術，才能生產具有核心競爭力的產品，才能在激烈的競爭中立於不敗之地。要緊緊扭住技術創新這個戰略基點，掌握更多關鍵核心技術，搶占行業發展制高點。



經濟參考報發表評論員王靜文文章稱，對一個國家來說，創新是牽動經濟社會發展全局的“牛鼻子”。對企業來說，技術創新則是命根子。面臨當前的“百年未有之變局”，我們必須緊緊扭住技術創新這個戰略基點，通過創新培育發展新動力、塑造更多發揮先發優勢的引領型發展。



一方面，應確立以企業為主體的技術創新體制。企業更加貼近市場，對於技術方向會有更直觀的感覺，也更明確未來的努力方向，即華為創始人任正非所說的“讓聽得見炮聲的人來呼喚炮火”。反之，政府部門制定的創新方向有可能會偏離實際，且容易造成低水平重複投資和浪費。



另一方面，應提高關鍵領域自主創新能力。通過創新支持政策，推動科技成果轉化和產業化，加快研發具有自主知識產權的核心技術，更多鼓勵原創技術創新，加強知識產權保護等，以此推動關鍵領域的自主創新能力上台階。



當然，更重要的是要全面改善基礎研發體系。在當前的社會環境下，越來越少的人願意心無旁騖地從事收入較低、前景不明的基礎研究，精英大部分流向金融、地產、互聯網等收入水平較高的行業。社會價值導向的偏誤以及人才培養深度的缺乏，導致基礎研究成為技術創新的最大短板。如何通過體制機制變革，鼓勵資源向基礎研發領域傾斜，將決定技術創新的未來。



創新是一個系統工程，創新鏈、產業鏈、資金鏈、政策鏈相互交織、相互支撐，改革只在一個環節或幾個環節搞是不夠的，必須全面部署，並堅定不移推進。



在激烈的國際競爭中，惟創新者進，惟創新者強，惟創新者勝。當我們通過一整套變革措施推動科技創新全面升級，就能不懼他人圍堵，以嶄新姿態屹立於世界民族之林。