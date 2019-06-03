發力關鍵環節改革　激發微觀主體活力

中評社北京6月3日電／經濟參考報發表中國人民大學國際貨幣研究所研究員甄新偉文章稱，年初以來，GDP、就業、CPI、國際收支以及居民收入等指標的變化，顯示我國經濟運行在合理區間，開局良好。值得注意的是，當前外部環境不確定性增大，有可能會對經濟運行造成明顯擾動。為確保經濟運行在合理區間，應當以重點領域持續深化改革為主要抓手，積極改善國內市場營商環境，將主要微觀經濟主體的積極性、創造性充分調動起來，促進經濟高質量發展。



首先，要以國有資本授權經營體制改革為重點，激發國有企業活力。國有企業是我國國民經濟的重要支柱，要充分發揮國有企業對國民經濟平穩運行的支撐作用，以當前國有資本授權經營體制改革為重要抓手，加快國有企業現代企業制度建設：一是妥善完成國有企業監管從“管企業”向“管資本”轉變；二是認真做好國有企業混合所有制改革第四批試點；三是要積極完善國有企業機制性改革。應堅持國有企業市場化、國際化改革方向，恪守“競爭中性”，加快培育具有全球競爭力的世界一流企業。



其次，要以提升融資服務效率改革為重點，激發民營企業活力。民營企業機制靈活、創新力強，對就業、稅收等貢獻很大，是我國經濟的重要組成部分和生力軍，目前面臨著較為突出的融資難融資貴問題。建議積極完善我國以銀行信貸為主的間接融資體系，持續提升對民營企業，特別是中小企業融資服務。在融資政策方面，加強對金融機構服務民營企業融資考核以及優惠政策支持力度；在融資機構方面，建議增加中小銀行、村鎮銀行數量供給；在融資渠道方面，建議積極發展風險投資、資本市場融資等直接融資服務。要爭取短期內明顯增加民營企業融資新增規模和份額，並注意完善民營企業融資長效機制。



再次，以擴大對外開放制度改革為重點，激發外資企業活力。外資是我國經濟發展中的一支重要力量。繼續加大對外開放力度，擴大開放領域，繼續縮減“負面清單”，放寬市場准入，以持續改善國內營商環境，實現高質量吸引外資，促進外資與國內其他經濟體公平良性競爭，提升國內市場供給水平，擴大國內市場的國際影響力。



最後，以深入推進職能轉變改革為重點，更好發揮地方政府作用。地方政府，既是中央決策部署的主要落實部門，也是管理服務微觀經濟主體的具體執行部門，對經濟發展起到重要作用。要以深入推進職能轉變作為改革重點，充分發揮地方政府積極性，做好簡政放權，為地方經濟微觀主體提供優質行政管理服務，增強地方經濟發展內生動力，著力化解事關民生的突出矛盾和問題。



任憑國際形勢風雲變化，保持國內經濟平穩運行十分關鍵。下一階段，要繼續保持經濟定力，全面深化改革開放，持續優化營商環境，有效降低制度性成本，同時發揮好政府與市場作用，統籌好國際與國內市場，特別是積極促進形成強大國內市場，建設高質量、具有國際影響力的國內消費市場和金融資本市場，確保經濟始終運行在合理區間。