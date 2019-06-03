房地產投資為何具有較強韌性

中評社北京6月3日電／國家統計局日前公布前4個月的宏觀經濟數據，消費、投資等主要經濟指標增速均出現一定程度回落，而房地產投資增速創四年新高。1-4月份，全國固定資產投資（不含農戶）155747億元，同比增長6.1%，增速比1-3月份回落0.2個百分點。4月份，社會消費品零售總額30586億元，同比名義增長7.2%（扣除價格因素實際增長5.1%），而且環比下降1.5個百分點。



中國證券報發表中國社會科學院金融研究所研究員尹中立文章稱，在投資總體下滑的背景下，房地產開發投資卻一枝獨秀。4月份房地產同比增速環比提高0.1個百分點，1-4月份，房地產開發投資累計增長11.9%。房地產投資為何如此有韌性？還能持續多久？這是當下市場普遍關注的問題。



“一枝獨秀”恐難以持久



2016年以來，房地產調控不再採取全國“一刀切”的方式，有效延緩了房地產擴張周期。我國地域遼闊，各地差異很大，政策傳導存在較大的時間差。“一刀切”式的房地產調控，不僅拉大了三四線城市與一二線城市的發展差距，加劇了地區間的發展不平衡，而且循環往複的調控使得房地產擴張和上升周期持續較短，而且在擴張與收縮周期之間的房地產投資波動較大。



因城施策的房地產調控實踐始於2016年。隨著2015年刺激房地產的政策出台，2016年一二線城市房價漲幅較大，從2016年第三季度開始，中央開始對部分熱點城市的房地產市場進行調控。在一線城市和部分二線城市實行抑制房地產需求的調控的同時，三四線城市房地產市場依然在進行“去庫存”，這是因城施策的由來。



因城施策確保了房地產投資的總體平穩運行。2016年底至2018年，一線城市和部分二線城市都因為實行各類限制政策，房地產投資和銷售呈現下降趨勢，但三四線城市在房地產去庫存政策的刺激下出現房地產市場的價量齊升局面。此消彼長的結果是總體穩定，2016年、2017年及2018年的房地產投資增速分別是6.9%、7.0%和9.5%。而2015年之前的房地產投資數據不僅年度之間波動較大，而且月度數據之間表現也有較大差異。



從數據表象上看，房地產開發投資似乎成為“一枝獨秀”，但綜合考慮不同地域的房地產投資走勢及近期政策走向，房地產開發投資較快增長的趨勢恐將難以持續。



分區域看，最近幾個月西部地區的房地產投資對全國總體的房地產投資增長貢獻份額較大，但已經呈現回落趨勢。在因城施策的房地產調控政策作用下，本輪房地產上升周期區域分化輪動現象明顯。2018年年初以來，東部城市和中部城市在新增房地產投資中的貢獻份額是下降的，西部城市是主要推動力。1-4月，東部、中部和西部地區對房地產開發投資新增量貢獻分別為51.4%、15.8%和30.4%。從分區貢獻看，東部地區對房地產開發投資的貢獻最大，但貢獻度較2018年均值回落10個百分點。



在“一帶一路”戰略、新一輪西部大開發規劃、重點發展成渝都市圈等政策利好影響下，西部地區房地產開發投資進度加快，新增量貢獻顯著提升，較2018年均值上升18個百分點。以三四線城市為主的中部地區，隨著棚改貨幣化政策逐步退出，土地市場、房屋銷售均出現回落，房地產開發投資增量貢獻較2018年均值回落6個百分點。



進入4月份，新增投資貢獻增長較快的西部地區投資增速出現了小幅回落。西部龍頭城市商品房市場銷售整體弱於全國平均水平。1-4月份，全國商品房銷售面積同比下降0.3%；西安、成都、重慶商品房銷售面積同比分別下降22.2%、2.43%和19.79%。三地土地市場也已出現降溫。1-4月，重慶市成交各類用地同比下降22%，住宅用地下降52%；成都成交住宅用地同比下降7.9%，4月份成都土地成交樓面價和溢價率環比均出現回落。雖然國家統計局公布的4月份70個大中城市商品住宅銷售價格變動中，西安、成都、重慶同比漲幅分別高達23.8%、15.4%和12.2%，但由於在房價統計中存在滯後網簽、集中網簽等諸多調節手段影響，數據已經無法完全及時反映市場狀態。



對宏觀經濟貢獻出現下降



2018年以來，西部城市房地產投資的上升趨勢形成與棚改貨幣化政策密切相關。棚改貨幣化的初衷是為了房地產去庫存，鑒於2014年前後房地產價格開始走低，去庫存成為房地產市場的政策導向，為了緩解市場的供大於求的矛盾，有觀點開始提議對棚戶區改造採取貨幣化補償替代實物安置，此舉不僅可以刺激住房需求，而且提高被補償者購房選擇的靈活性。2016年和2017年的棚戶區改造計劃都是600萬套，而且主要分布在中西部城市，其中一半實行貨幣化安置，意味著每年新增了300萬套的住房需求，對中西部城市的房地產市場影響巨大。近幾年新房銷售量大約在每年1500萬套左右，由棚改貨幣化導致的新增需求相當於其中的1/5。在一些西部的三四線城市的住房需求中，棚改貨幣化占據了一半以上份額。考慮到部分得到貨幣化補償的居民的加杠杆操作，實際的刺激作用更大。



根據以往的貨幣傳導機制，當信貸與貨幣擴張時，一線城市的金融發達，這些城市的房地產市場率先受到刺激，三四線城市的金融欠發達，受到擴張性貨幣政策的影響程度要明顯小於一線城市，因此當三四線城市的房價開始上漲時，往往是行情結束的信號。而棚改貨幣化機制打破了以往的貨幣傳導規律，起到了貨幣政策定向寬鬆的效果。這就是本輪房地產周期中三四線城市價格上漲持續時間長於以往歷次周期的根本原因。



棚改貨幣化政策實施之後對房地產市場刺激作用明顯，但也帶來了一些影響，主要表現在有些三四線城市房價上漲過快，對居民消費產生了明顯的擠出效應。2018年下半年，政府開始收縮棚改計劃。對於房價上漲較快的城市的棚改貨幣化政策已經逐步退出，2019年的棚戶區改造計劃比2018年大幅度減少，2019年的計劃只有285萬套，比2018年縮減超一半。可以預見，三四線城市的住房需求將減少。



作為房地產投資的先行指標，土地市場已經有所反應。雖然4月份以蘇州、杭州為代表的長三角地區土地市場一度回暖，但全國土地市場整體依然疲軟，土地購置面積、購置價款同比持續負增長。1-4月份，房地產開發企業土地購置面積3582萬平方米，同比下降33.8%，降幅比1-3月份擴大0.7個百分點。



龍頭房企拿地節奏明顯放緩，按權益銷售額排名前五位的龍頭房企，拿地面積和拿地金額均出現放緩。從過往經驗看，龍頭房企的戰略往往具有一定的前瞻性和引導性，伴隨融資環境收緊，房企拿地的意願和能力也將面臨壓力。1-4月份，雖然房地產投資在增長速度達到11.9%，但房地產投資對經濟增長的貢獻卻低於歷史平均水平。從房地產投資新增量貢獻看，土地購置費用貢獻高達65.6%，建安投資貢獻僅為29.7%。



從國民經濟核算角度看，土地購置費是固定資產投資的組成部分，但支出法核算GDP過程中固定資本形成卻不包含土地價值。這意味著，對房地產開發投資貢獻高達65.6%的土地購置費用是不被計入GDP的。而對GDP能產生貢獻的建安投資新增貢獻已降至歷史同期最低水平29.7%（剔除2018年數據，因房地產投資統計方法由形象進度法改為財務支出法，消除了由於工程墊資、賒購和虛報投資等因素造成的虛高，數據整體偏低，且統計局並未進行數據回溯不具可比性），低於歷史平均水平42%（剔除2018年為63.4%）。受此影響，2019年一季度支出法核算GDP中資本形成總額貢獻跌落至近5年來最低水平。因此，房地產開發投資對宏觀經濟的貢獻已經出現下降。