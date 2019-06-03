生產擴張需求放緩：5月製造業PMI重回榮枯線下方

中評社北京6月3日電／ 5月31日，國家統計局公布的數據顯示，5月中國製造業採購經理指數（PMI）為49.4%，比上月回落0.7個百分點。3月製造業PMI反彈榮枯線上方之後，4、5月份持續回落，5月PMI進一步跌破榮枯線。PMI的回落，反映出經濟仍存下行壓力。



從分項指數來看，5月製造業生產活動仍在擴張，但需求在走弱，尤其是新出口訂單回落較為明顯。



不過，統計局數據顯示，5月非製造業商務活動指數錄得54.3%，與上月持平。非製造業保持較快增長，建築業維持較高景氣度。



21世紀經濟報道採訪的多位業內分析人士指出，5月PMI數據顯示經濟仍有下行壓力，不排除逆周期政策力度加大的可能。比如減稅降費政策要落到實處，降低企業綜合融資成本，以保持經濟運行在合理區間。



製造業生產保持擴張



5月製造業PMI錄得49.4%，相較上月回落0.7個百分點，比4月回落幅度（0.4個百分點）有所加大。



“5月份PMI指數繼續下降，且降幅擴大，表明經濟下行壓力加大。在3月份回升到榮枯線上後，5月份PMI指數重新回落到榮枯線以下，表明經濟企穩基礎尚未建立。”中國物流與採購聯合會特約分析師張立群指出。



從構成PMI的5個分項指標來看，有2個指標有所回升，3個指標出現回落。



其中，反映當前生產狀況的生產指數為51.7%，反映製造業生產繼續保持擴張態勢；新訂單指數錄得49.8%，比上月下降1.6個百分點，在5個分項指標中回落幅度最大。



國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，5月份製造業景氣出現一些波動。5月主要特點是，生產保持擴張，需求有所放緩。生產指數為51.7%，雖比上月有所回落，仍高於今年均值0.3個百分點；新訂單指數比上月回落1.6個百分點，製造業市場需求有所減弱。



5月製造業生產仍在擴張區間。統計局調查的21個行業中，有13個行業的生產指數位於擴張區間，反映多數行業生產運行較為穩定。其中，食品及酒飲料精製茶、醫藥、黑色金屬冶煉及壓延加工、鐵路船舶航空航天設備等製造業生產指數位於55.0%以上的較高景氣區間。



“5月PMI降到榮枯線之下，反映出製造業增長動能有所減弱。製造業需求走弱，主要受外部因素影響，導致新出口訂單指數回落明顯。內需也偏弱，進口指數在走低。”交通銀行金融研究中心高級研究員劉學智對21世紀經濟報道記者表示。



從PMI的其他相關指標來看，5月新出口訂單、進口指數雙雙回落，分別錄得46.5%和47.1%，比上月回落2.7和2.6個百分點。新出口訂單指數回落幅度，要大於新訂單指數。



“外需下滑幅度要高於內需，在房地產、基建等支撐下，5月建築業景氣度仍然較高，內需相對穩健。”恒大研究院高級研究員羅志恒對21世紀經濟報道記者表示。



服務業保持較快增長



非製造業中，5月服務業商務活動指數為53.5%，比上月上升0.2個百分點，服務業繼續保持較快增長態勢；建築業商務活動指數為58.6%，比上月回落1.5個百分點，但仍位於較高景氣區間。



服務業細分行業中，鐵路運輸業、航空運輸業、郵政業、住宿業、電信廣播電視和衛星傳輸服務、互聯網軟件信息技術服務等行業商務活動指數位於60.0%以上的高位景氣區間，相關企業經營活動較為活躍，業務總量快速增長。



中國物流與採購聯合會副會長蔡進指出，服務業表現良好，商務活動指數較上月上升，持續穩定在53%以上，較好發揮了經濟穩定器的作用。零售、住宿餐飲、郵政和交通運輸業表現活躍，節日消費帶動作用明顯。



“值得關注的是，服務業市場需求增速持續放緩，新訂單指數連續兩個月回落，降至50.3%，需求持續增長動力仍需進一步鞏固。”蔡進表示。



劉學智表示，我國經濟增長動能不斷從工業轉向服務業，5月服務業景氣度還有所提升，繼續保持在擴張區間，反映出經濟結構轉型在持續推進。



綜合製造業和非製造業，5月份綜合PMI產出指數為53.3%，比上月微落0.1個百分點。趙慶河指出，構成綜合PMI產出指數的製造業生產指數和非製造業商務活動指數，環比一落一平，擴張態勢未變，表明我國企業生產經營活動總體保持平穩發展態勢。



做好逆周期調節



“綜合研判，當前形勢下行壓力較大，宏觀經濟需求不足問題比較突出。應該進一步做好宏觀政策逆周期調節工作，著力擴大內需，盡快提高應對外需波動衝擊，穩定總需求，穩定經濟增長的能力。”張立群指出。



劉學智指出，5月PMI數據反映經濟增長動能有所減弱，二季度經濟增速可能略有放緩，宏觀政策要延續逆周期調控。如果經濟下行壓力加大，不排除逆周期政策力度加大一些。要促進經濟運行在合理區間，重點要穩就業。



“穩就業關鍵要保持經濟平穩增長。具體政策方面，要把減稅降費的政策落到實處，當前製造業預期走弱，應降低製造業成本壓力；擴內需政策中，像基建補短板、促消費等也要繼續推進；貨幣政策要維持穩健，適時適度進行調節，保持流動性合理充裕。”劉學智表示。



我國就業形勢總體穩定，4月就業數據穩中向好。1-4月份，全國城鎮新增就業459萬人，完成全年計劃的42%。4月份全國城鎮調查失業率為5.0%，比上月下降0.2個百分點。



這得益於我國經濟結構轉型，服務業吸納就業能力較強。此外，穩就業政策有所升溫。近期，國務院成立就業工作領導小組，以協同不同部門推進就業工作。國務院近期還召開職業技能提升行動電視電話會議等，落實開展大規模職業技能培訓的工作，以促進擴大就業。



羅志恒指出，5月製造業出廠價格指數回落明顯，意味著製造業企業利潤空間收窄。要繼續推進減稅降費政策的落地，央行負責人提到要降低企業綜合融資成本，通過這些政策來減輕企業負擔。



“當前製造業出口企業面臨的壓力較大，存在結構性就業矛盾，可以出台一些逆周期調控政策，來對衝出口部門的影響。穩就業政策需要繼續推進，像財政加大投入用於技能培訓，人才市場要著力消除信息不對稱等。”羅志恒表示。



來源：21世紀經濟報道