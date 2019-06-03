央行重啟資金投放幾無懸念

中評社北京6月3日電／繼前一日大幅縮量之後，5月31日，央行直接暫停了逆回購操作。在流動性恢復平穩、資金面較為寬鬆的情況下，這並不讓人感到意外。同樣的，下周央行重啟資金投放也是可以預期的，懸念只在於將採取何種工具。目前來看，央行動用準備金工具的可能性較小，平抑流動性波動仍有賴於公開市場逆回購和MLF等操作。



央行公告稱，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，5月31日不開展逆回購操作。



此前4日，央行通過逆回購操作等淨投放資金超過5000億元。據統計，5月27日至30日，央行合計開展逆回購操作5300億元，其中5月29日2700億元的單日交易量，創下逾四個月新高；對衝1000億元到期央行逆回購之後，央行公開市場操作合計仍實現淨投放4300億元。期間，央行還開展了800億元3個月期中央國庫現金定存操作。



短期央行投放力度較大，加上月底財政支出形成流動性投放，銀行體系可用資金得到充實，資金面恢復平穩寬鬆態勢，貨幣市場利率整體下行。央行縮減並停止增量流動性供給在情理之中。事實上，5月30日，央行已大幅調減了逆回購交易量。短期來看，不排除央行逆回購繼續停做幾日，但預計不會持續太久。下周到期的央行流動性工具達到近萬億元，央行適時重啟流動性投放基本沒有懸念。



得益於月末財政支出，加之月初擾動因素少，以往月初流動性通常較為充裕，央行較少會開展公開市場操作。然而，下周有5300億元央行逆回購到期，並有4630億元MLF到期，到期的央行流動性工具合計近萬億元，其中6月4日至6日到期量相當集中，6月6日這一天到期的央行逆回購和MLF合計達到4930億元。央行流動性工具集中到期，叠加例行準備金繳退款等因素的影響，使得短期流動性供求存在較大缺口，而要保持貨幣市場穩定，必然要求央行給予必要的流動性支持。



目前懸念只在於央行將會採取何種工具，會不會動用準備金工具。誠然，央行降准可一次性釋放出較多流動性，有力填補市場流動性缺口，其穩定市場利率、改善市場預期的效果很明顯。但降准的信號意義過於強烈，在人民幣匯率承壓、堅持防範金融風險的宏觀背景下，降准未必是更好的選擇。相比之下，央行公開市場操作（O-MO）本身就定位於調節流動性短期波動，用來應對季節性、事件性因素的影響最合適不過。同時，考慮到外匯因素出現了一些不利變化，適量續做到期MLF、確保中期流動性供給仍有必要。



綜合來看，面對6月份流動性面臨的潛在風險，央行動用準備金工具的可能性較小，平抑流動性波動仍將有賴於公開市場逆回購和MLF等操作。



來源：中國證券報