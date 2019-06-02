中評社北京6月2日電／應德國聯邦政府邀請，國家副主席王岐山當地時間5月30日至6月2日訪問德國，在柏林分別會見施泰因邁爾總統、默克爾總理和馬斯外長。



新華社報道，會見施泰因邁爾時，王岐山表示，中德作為世界主要經濟體和具有重要影響的大國，兩國關係超越雙邊範疇，具有全球性意義。近年來，兩國高層交往密切，各領域合作不斷深化。我願通過此訪進一步推動中德全方位戰略夥伴關係取得新發展。當前兩國關係面臨新形勢，雙方應通過深化合作為世界樹立合作共贏的典範，通過引領中歐合作為世界注入更多穩定因素，通過推進全球治理增強維護多邊主義的力量。



施泰因邁爾表示，當前國際形勢動蕩複雜，多邊主義秩序受到威脅。德方高度重視對華關係，支持加強對華各層面協調溝通，繼續深化在“工業4.0”等各領域務實合作。德中、歐中應共同維護世界和平穩定、自由貿易和現行國際秩序。



會見默克爾時，王岐山表示，中國堅持和平發展，通過不斷深化改革、擴大開放，解決好自身存在的發展不平衡不充分問題，滿足人民對美好生活的嚮往，兌現黨和政府對人民的承諾。中國的發展離不開世界，世界的發展離不開14億中國人民，我們主張世界各國共同構建人類命運共同體。面對國際環境深刻複雜變化，中方始終堅持首先做好自己的事，保持冷靜清醒，展現定力與擔當，理性加以應對。中德是全方位戰略夥伴，雙方應加強合作，推動全球治理體系朝著更加公正合理的方向發展，共同應對不確定性。中方始終從戰略高度和長遠角度看待歐洲，堅定支持歐洲一體化，是歐洲可以平等對話、可持穩定預期、可以信賴的合作夥伴。



默克爾表示，德方讚賞中國經濟建設取得的巨大成就，相信中國一定能夠如期實現全面脫貧和全面建成小康社會的宏偉目標。當前國際形勢複雜多變、新問題層出不窮，德方一貫維護多邊主義原則和現行國際秩序，主張通過對話加強國際協調與合作，不認同通過威脅和施壓解決問題。德中、歐中在廣泛問題上擁有共識，願與中方加強溝通、交流與合作，共同完善國際治理體系。



會見馬斯時，王岐山表示，中德在深化務實合作、維護多邊主義和自由貿易、完善全球治理和促進世界和平等方面擁有共同利益。下階段兩國應牢牢把握中德、中歐合作共贏的大方向，鼓勵雙方加強思想、人才和科技交流，夯實人民之間的友誼基礎，給世界注入更多正能量。



馬斯表示，德方願同中方加強戰略溝通和在多邊事務中的合作，共同應對全球性挑戰，維護多邊主義國際秩序，促進國際貿易自由化。



訪德期間，王岐山還先後會見了漢堡市長辰切爾和巴伐利亞州州長索德爾，參觀漢堡港。