中評關注：港府辦巡回展推廣憲法與基本法

《憲法》與《基本法》巡回展覽（中評社 張心怡攝） 中評社香港6月3日電（記者 張心怡）由香港特區政府政制及內地事務局主辦的《憲法》與《基本法》巡回展覽於6月1日至2日在銅鑼灣皇室堡地下中庭舉行。展覽介紹了《憲法》與《基本法》內容，市民亦可通過參與攤位遊戲及電腦互動的方式加深對相關知識的瞭解。



記者在現場看到，電腦互動、闖關答題、益智遊戲等寓教於樂的活動吸引了不少市民駐足，很多小朋友在父母帶領下前來參觀展覽並參與其中。



展覽現場提供指引和協助的志願者大多是香港中學生和大學生，有志願者對記者表示，巡回展覽可以讓更多大市民了解《憲法》和《基本法》，很榮幸能夠為推廣《憲法》和《基本法》貢獻一份力量。



《憲法》和《基本法》共同構成香港特別行政區的憲制基礎，是“一國兩制”的基石，為香港的長期繁榮穩定提供有力的保障。香港特區政府一直以來都特別重視《憲法》和《基本法》的教育推廣工作，由政務司司長領導的基本法推廣督導委員會，通過政制及內地事務局舉辦大型主題研討會、定期舉行巡回展覽、利用電子媒介宣傳、安排流動資源中心到訪香港各地區和學校等方式讓香港市民更全面、更深入地認識《憲法》和《基本法》。此外，民政事務局和公民教育委員會每年通過兩項公民教育活動資助計劃，撥款資助以青年為主要對象的《憲法》和《基本法》推廣活動。



政制及內地事務局局長聶德權日前表示，特區政府將提供機會讓更多年輕人通過親身體驗和實踐“一國兩制”，更全面和立體理解《憲法》和《基本法》，以及國家對香港落實“一國兩制”的基本方針。