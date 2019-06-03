中評社香港6月3日電/徐鐵民：七絕·泛湘江望橘子洲（佩文詩韵下平十一尤）



作者：徐鐵民 遼寧興城 退休





七絕·泛湘江望橘子洲





游江畫舸樂悠悠，雕塑洲邊一望收。



揮斥方遒曾記否，《沁園春》湧上心頭。





注：雕塑，位於橘子洲南端的青年毛澤東藝術雕塑。沁園春，毛澤東詞《沁園春.長沙》。



