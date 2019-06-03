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徐鐵民：七絕·泛湘江望橘子洲
http://www.CRNTT.com   2019-06-03 00:02:30


　　中評社香港6月3日電/徐鐵民：七絕·泛湘江望橘子洲（佩文詩韵下平十一尤）　 

　　 作者：徐鐵民　遼寧興城　 退休　


　　　　　七絕·泛湘江望橘子洲


　　游江畫舸樂悠悠，雕塑洲邊一望收。 

　　揮斥方遒曾記否，《沁園春》湧上心頭。 

　　
注：雕塑，位於橘子洲南端的青年毛澤東藝術雕塑。沁園春，毛澤東詞《沁園春.長沙》。 
 

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