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徐鐵民：七絕·泛湘江望橘子洲
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2019-06-03 00:02:30
中評社香港6月3日電/徐鐵民：七絕·泛湘江望橘子洲（佩文詩韵下平十一尤）
作者：徐鐵民 遼寧興城 退休
七絕·泛湘江望橘子洲
游江畫舸樂悠悠，雕塑洲邊一望收。
揮斥方遒曾記否，《沁園春》湧上心頭。
注：雕塑，位於橘子洲南端的青年毛澤東藝術雕塑。沁園春，毛澤東詞《沁園春.長沙》。
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