中評社香港6月4日電/歐陽文章：鳳蕭吟 龍鷹鬥



作者：歐陽文章 北京 經濟學研究學者





鳳蕭吟 龍鷹鬥



美國發起中美貿易戰，妄圖遏制中國的崛起，中國人民決不畏懼美國的經濟凌霸，最後的勝利一定屬於中國而不是美國。——題記





烏雲、翻滾無際，一只黑鷹俯衝。



巨龍猛向前，不畏艱險，卷起狂風。



霎時大戰始，蒼穹暗、浪起潮湧。



但望忽天晴，陽光照艶彩虹。





敢動？抗美援朝，曾記否、我是英雄。



任憑談與打，運籌於帷幄，敵乖認慫。



而今新中國，日益強，世人仰頌。



江山紅，領袖指引，屹立在東。



