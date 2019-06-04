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歐陽文章：鳳蕭吟*龍鷹鬥
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2019-06-04 00:10:31
中評社香港6月4日電/歐陽文章：鳳蕭吟 龍鷹鬥
作者：歐陽文章 北京 經濟學研究學者
鳳蕭吟 龍鷹鬥
美國發起中美貿易戰，妄圖遏制中國的崛起，中國人民決不畏懼美國的經濟凌霸，最後的勝利一定屬於中國而不是美國。——題記
烏雲、翻滾無際，一只黑鷹俯衝。
巨龍猛向前，不畏艱險，卷起狂風。
霎時大戰始，蒼穹暗、浪起潮湧。
但望忽天晴，陽光照艶彩虹。
敢動？抗美援朝，曾記否、我是英雄。
任憑談與打，運籌於帷幄，敵乖認慫。
而今新中國，日益強，世人仰頌。
江山紅，領袖指引，屹立在東。
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