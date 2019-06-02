特朗普訪英碰上“尷尬時刻”

中評社北京6月2日電／美國總統特朗普將於3日開啟對英國、法國、愛爾蘭等歐洲三國的訪問行程，首站是英國。



新華社報道，分析人士認為，訪英是特朗普此行的“重頭戲”，意在強化美英“特殊關係”，但正好碰上英國政壇地震的“尷尬時刻”，而且美英在伊核、貿易等問題上的分歧依然難以彌合，此訪恐難有實質性成果。



時機尷尬



特朗普去年7月曾對英國進行工作訪問，這是他首次對英國進行國事訪問。



特朗普的訪英時間為6月3日至5日。美國政府高級官員日前在記者吹風會上介紹說，特朗普此訪行程安排緊密，他將與英國女王伊麗莎白二世及其他王室成員會面，參加國事晚宴，參觀威斯敏斯特教堂，並與英國首相特雷莎·梅舉行雙邊會晤。訪問最後一日，特朗普將到英國南部港口城市樸次茅斯參加諾曼底登陸75週年紀念活動。



美政府官員在吹風會上稱，特朗普此行是一次“非常重要”的訪問，是彰顯美英“特殊關係”的良機。但分析人士普遍認為，鋻於首相特雷莎·梅即將離任，新首相之爭充滿不確定性，英國“脫歐”僵局亦很難打破，特朗普的訪問很難有實質性收穫。



美國聖安塞爾姆學院助理教授克里斯托弗·加爾迪耶裡說，當前英國政壇正處在一片“混亂”之中，特雷莎·梅去職已成定局而繼任者尚未確定，特朗普在此尷尬局面下訪英，很難想象會取得任何實質性成果。



美國總統與國會研究中心副主任丹·馬哈菲認為，由於目前英國仍深陷“脫歐”泥潭，美英就算有任何雙邊合作計劃，也只能停留于紙面。不過馬哈菲也指出，儘管英國政壇不穩，但美英在軍事、情報以及經濟上的聯繫依然緊密。

