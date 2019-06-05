黃載皓答中評：中美還是要合作

韩国外国语大学全球安全合作中心主任黄载皓（中评社 郭至君摄） 中評社北京6月5日電（記者 郭至君 徐夢溪）韓國外國語大學全球安全合作中心主任黃載皓參加了第十八屆香格里拉對話會，並在會議期間接受了中評社的專訪。對於國防部長魏鳳和在香會上的主旨演講，黃載皓評價道，他的講話體現了中國的“決意”。



黃載皓說，他對魏部長發言中印象最深刻的是台灣方面，在台灣、南海、朝鮮半島這三個地方，過去中國政府，特別中國軍方立場態度一直都這樣，這次涉及到更多台灣的內容，還有其他中國的核心利益或者重要利益方面說得更堅定，更堅持。當然，儘管魏部長講話的前半段看起來很強硬，展現整個中國的一種戰鬥力，但是後一半他還是強調合作交流。“我覺得重要的是還是後半部分，那才是真正的message，即如果不碰中國的核心利益的話，中國還是願意跟美國繼續保持良好的關係，繼續交流。韓國媒體都說美國、中國差一點在香會上起衝突，我覺得這個不是，我覺得韓國的媒體解讀地不怎麼正確。”



而對於美國代理防長沙納漢的講話，黃載皓表示，可以看出，第一，美國的印太戰略越來越具體化，第二，美國今年提到台灣時的用詞更加強硬了。



關於韓日關係，黃載皓表示，韓日防長這次在香會見面了，但是是非正式的會談，所以沒有達成什麼具體的協議，但是有非常多來自美國的壓力。



美國代理防長沙納漢參加香會之後直接赴韓繼續與韓國防長進行雙邊會面，據悉，沙納漢在發言中表示，韓美同盟是維護東北亞和平與穩定的支柱，朝鮮無核化最終會實現，但需要外交方面的努力。​沙納漢稱：“當今世界風雲突變，要說有不會改變的應該就是韓美同盟。說起韓美同盟這個單詞，首先就會想到信賴這個詞匯。韓美間同盟有70年，是在戰爭中形成的牢不可破的關係，直到今日都是雙方關係發展的動力所在。其中也包含了韓美聯合司令部為滿足從美方指揮官向韓方指揮官移交戰時作戰指揮權的轉換條件而取得的成果和努力。”



這次是沙納漢就任美國代理國防部長後首次訪問韓國，他還在會談中表示，朝鮮的無核化最終會實現。韓美同盟要和國際社會一道，密切注視朝鮮一切挑戰和平與穩定的行動。直到朝鮮順應國際社會所要求的責任那時為止，對朝制裁將一直會進行下去。



沙納漢也強調外交努力的重要性。對於“乙支太極”演習，他表示演習對於韓美應對危機狀況將發揮重要作用。沙納漢還對朝鮮遭遇旱災，韓國為朝鮮居民提供人道主義救援進行高度評價。韓國國防部長官鄭景斗與美國代理國防部長沙納漢還就半島安保狀況、韓美聯合軍演、移交戰時作戰指揮權等諸多議題進行討論。



對於沙納漢訪韓，黃載皓認為，是想確認一下韓美的同盟關係。