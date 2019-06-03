趙小卓答中評：中國應堅持高級別出席香會

軍事科學院戰爭研究院研究員、香山論壇秘書處辦公室主任趙小卓大校２日在新加坡接受中評社專訪（中評社 徐夢溪攝） 中評社新加坡6月3日電（記者 徐夢溪 郭至君）軍事科學院戰爭研究院研究員、香山論壇秘書處辦公室主任趙小卓大校2日在新加坡接受中評社專訪表示，魏鳳和部長2日在香會的演講語言清晰、直白，效果很好。他建議，香格里拉對話會我們要堅持高級別出席。



趙小卓認為，演講效果很好。首先，演講涉及三大問題。第一，他指出人類面臨在十字路口選擇前進方向的問題。隨後他提出了中國的意見，就是要合作，不要對抗，要包容，不要排他，充分展現了習近平主席人類命運共同體的思想。



第二，他談到中國政府和中國軍隊在地區安全中發揮作用的問題。就這一點，國際社會爭議很大。他從中國的發展、中國同周邊的關係、中國為國際社會所做的貢獻等角度說明，中國政府和中國軍隊是地區和平發展的一個正能量。



第三，他還就大家關心的一些具體問題，包括台灣問題、南海問題、朝核問題、中美兩國關係和中美兩軍關係的問題闡述立場。



其次，演講清晰，語言直白。演講口語化，並多使用設問方式，相較於平常的官樣文章或講話，顯得簡潔有力，表達清晰。



趙小卓高度評價問答環節，認為值得點贊，主要有三個原因：一是做到不回避問題，他總共回答了22個問題，其中包括很多很有挑戰性的敏感問題，可以說是你問什麼問題，我答什麼問題。二是，能夠快速抓住問題要點，並清楚闡述中方立場。三是，雖然是高管，但是態度誠懇。



針對有評價說魏鳳和此次講話調性強硬，趙小卓表示，在和與會者交流時，確實有美方人士提出，認為魏鳳和的發言甚至比美國代理防長沙納漢的發言更為強硬。原因是，魏鳳和部長談到的都是涉及中國核心利益的問題，比如台灣和南海問題，作為中國國防部長和軍隊的領導人，在這些重大敏感問題上，肯定要宣示中國的立場和決心。

