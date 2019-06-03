中評鏡頭：桃園陸配姊妹著旗袍展現中華之美

2019年無國界粽香傳情創意走秀，陸配姊妹著旗袍拿國劇臉譜傘，展現中華文化之美。（照片：桃園市新移民女性關懷協會提供） 中評社桃園6月3日電（記者 黃文杰）2019年桃園市無國界粽香傳情創意走秀，選在端午節前的週日（2日）下午，在桃園市七七藝文町登場，各地區的新住民姐妹，穿著家鄉傳統服飾盛裝與會，其中陸配姊妹們著旗袍拿國劇臉譜傘，展現中華文化之美，贏得最多掌聲。



桃園市新移民女性關懷協會理事長楊慧青表示，每逢佳節倍思親，為紓解遠嫁來台姐妹們思鄉情懷，特辦此端午走秀活動，也藉此讓大家認同多元文化。



楊慧青說，活動也感謝桃園市文化局長張秀美、桃園77藝文町蔡旭峰營運長對新住民的關懷，提供百年歷史建築,在全台灣最美的日式庭園裡走秀，讓在地活動更多元也更國際化。讓新住民穿著傳統服飾走秀，有回家的親切感受，讓每個新住民在台灣過端午，感受最濃郁的“家鄉味”。



活動溫馨有趣，其中印尼、緬甸、泰國的粽子多以芭蕉葉、椰子葉來當粽葉包裝，造型非常可愛有趣，除各國各具特色的粽子，桃園市復興區原住民，也帶來香菇等特產前來交流展示，展現出多元文化的各項特色。



活動最吸睛莫過於陸配好姊妹們，穿起旗袍，拿國劇臉譜傘，展現中華文化之美，在一群新移民女性中最耀眼，也贏得最多掌聲。