中評關注：中方發布第二份經貿磋商白皮書

國新辦發布中美經貿磋商的第二份白皮書(圖片來源:中國網) 中評社北京6月3日電(記者 張爽)國務院新聞辦公室6月2日發表《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書,這是時隔九個月後,中方發表的第二份關於中美經貿磋商的白皮書,全文約8300字。國務院新聞辦公室副主任郭衛民表示,自2018年2月經貿磋商啟動以來取得很大進展,兩國就大部分內容達成共識,但也經歷了多次波折,每次波折都源於美國政府的違背共識、出爾反爾、不講誠信。中美經貿磋商嚴重受挫,責任完全在美國政府。



近期中美兩國在貿易問題頻頻“出招”,貿易磋商前景堪憂。5月16日,美國商務部聲明,將把華為及70個附屬公司增列入出口管制的“實體清單”,美國企業必須要經過美國政府批准才可以和華為交易。中國商務部5月31日宣布,中國將建立“不可靠實體清單”制度。對不遵守市場規則、背離契約精神、出於非商業目的對中國企業實施封鎖或斷供,嚴重損害中國企業正當權益的外國企業、組織或個人,將列入“不可靠實體清單”。美國聯邦快遞近日將兩個華為的包裹轉運到美國後,中方已決定對聯邦快遞展開立案調查。中美兩國電視台女主播29日也就貿易戰進行了一場公開辯論,引起廣泛關注。



中美貿易磋商最近的轉折點是2019年5月6日,美國總統特朗普發推特宣布對此前中國輸美2000億美元的產品徵收10%關稅的提升至25%。本次發布的白皮書中詳細列舉了美方在貿易談判中的三次出爾反爾,其中關於2019年5月第三次談判破裂的表述如下:“美國政府得寸進尺,採取霸凌主義態度和極限施壓手段,堅持不合理的高要價,堅持不取消經貿摩擦以來加征的全部關稅,堅持在協議中寫入涉及中國主權事務的強制性要求,導致雙方遲遲未能彌合剩餘分歧。”這是中國官方首次就本次談判情況做詳細闡述,此前美方曾指責中國在談判中“立場倒退”,引發外界猜測。



商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文在發布會上表示,“Nothing is agreed until everything is agreed”。(直到每一件事都達成了協議,才算達成了協議。)



王受文再次強調中方願與美方繼續談判,但“合作有原則,磋商有底線,在重大原則問題上,中方決不讓步。”



此前外界普遍認為,六月底在日本大阪舉行的G20是中美貿易戰化解分歧的重要時間點,因為兩國元首將在G20會面。白宮方面也有消息稱,正在積極推進G20的習特會。但是在昨天的發布會上,王受文表示沒有兩國元首將在G20會面的消息提供。



中美貿易磋商上月出現轉折之後,中美關係的緊張態勢拉升,美國加大打“台灣牌”的力度和頻率,包括對台軍售、眾議院通過法案重申美國對台灣的承諾、美艦頻繁過航台灣海峽、美台“國安”高層首度會晤等。正在新加坡參加香格里拉對話會的中國國防部長魏鳳和就台灣問題作嚴正表態,措辭力度前所未有,他用美國南北戰爭的例子說明中國不容台灣分裂的態度,還表示“如果有人膽敢把台灣從中國分裂出去,中國軍隊別無選擇,必將不惜一戰”,“如果中國人民解放軍不能維護祖國統一,那還要解放軍幹什麼?!”



美國兩艘導彈驅逐艦“普雷布爾”號和“鐘雲”號本月進入中國南沙南薰礁與赤瓜礁12海里範圍內航行,南海緊張態勢升高,魏鳳和也在香會上不點名地批評美國“一些國家不遠萬里把軍艦戰機開到南海,究竟目的何在?個別大國到處插手地區事務、製造亂局,最終一走了之、留下一堆爛攤子的事例還少嗎?”



中美貿易戰目前情況膠著,下一步走勢仍需待日本G20舉辦之後才能看出端倪。